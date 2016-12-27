Doğu Türkistan'da Çin'nin içkili oyunu!

Çin işgal idaresinin “Dini Aşırılığın 75 Türü ve Örnekleri” adı ile uygulamaya koyduğu Çin faşizmi temelli icraatlarında “ İçki Müdavimlerinin Aniden İçki’yi Bırakmaları“ de dini radikalızm olarak kabul ediliyor ve cezalandırılıyor.

2014 yılından beri yürütülen “Yıl Boyu Sert darbeler Vurmak“ ve ”Ülkeyi Radikalizmden Temizlemek” kampanyası süresince on binlerce kişinin tutuklandığı ve binlercesinin ise, çeşitli cezalara çarptırıldığı biliniyordu. ,

Ancak, Tutuklanan ve mahkum edilen bu Müslüman Uygurların niçin tutuklandığı ve mahkum edildiği konusu “Çin Devletinin Güvenliği ile İlgili Devlet Sırrı” olarak gizlenmekte idi.

Özgür Asya radyosunun bildirdiğine göre bu baskı ve Zulüm kampanyası sırasında tutuklanarak 7 yıl hapse mahkum edilen Abdulmecit Mehmet’ın bu cezaya çarptırılmmasına sebep olarak 2 çeşit suç isnad edildiği, bunlardan birisinin her gün İçki içen Abdulmecit’in içki içmeye “Aniden Son Vermesi“ diğer suçunun ise “ dostları ve yakınlarından toplam 10 kişi’ye namaz surelerini öğretmek “ olduğu açıklandı.

Urumçi merkezli bir Hukuk Sitesinde yayınlanan “Dini Radikalızmın 75 Türü ve Özet Tanımı“ adlı bir Talimatname’nin 10.maddede yer alan şu hususlar çok dikkat çekicidir; “İçki içen ve sigara kullananlar,İçki ve sigara’yı bir anda ve aniden bırakmaları, Bunların içki ve sigarayı bıraktıktan sonra birlikte içtiği dostlarını bir anda terk etmeleri, Dostları ve İçki içen Ana Babası ile çak yakın ilişkilerde bulunmamaları de dini radikalızmin en açık gerekçesi ve alameti olup.bunlara derhal savaş açılmalıdır.”

Çinli İşgalcilerinin insan dışı haksız ve hukuksuz uygulamaları 3 yıldan beri devam ettirilmekte ise de,bu uygulamalara ait tutuklama ve cezalandırma bilgisine ulaşılamıyordu.

Hatta bazı gözlemciler bu kampanya her ne kadar ilan edilmiş olsa da bunun halkı korkutarak caydırmak ve propaganda amaçlı olduğunu iddia etmekte ve bu maddenin uygulanmasının mantiksel ve ahlaki yönden hiç bir temeli bulunmadığını ve çok ahmakça ve gülünç olduğunu öne sürmekte idi.



Özgür Asya Radyosu kendilerine bu kampanya ile ilgili olarak ulaşan bir bilgiyi teyit etmek ve doğrulamak için Kaşgar’ın Yenihisar İlçesi Lop kenti’ne telefon etti ve şu bilgilere ulaştı. Bu kent Sakinlerinden Abdulmecit Mehmet geçtiğimiz yıl tutuklanmış ve geçtiğimiz Ekim ayında 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.Kenedisine yöneltilen suçun ise “İçki içmeye aniden son vermesi ve Dostları ve yakınılarından 10 kişiye Namaz Sürelerini Öğretmesi” olduğu bilgisine ulaşıldı.

Radyo muhabirine konuşan Lop kenti Güvenlik(Amanlık saklaş) Müdürü şunları ifade etti, “ Abdulmecit Mehmet ilk önce İçkiyi aniden Bıraktığı için tutuklanmıştır. Daha sonra sorgulanması esnasında içkiyi bıraktıktan sonra dostlarından ve yakınlarından 19 kişiye namaz surelerini öğrettiğini de itiraf etmiştir.

Abdulmecit Radikalızımın 75 türü’nün 10.maddesine aykırı hareket ederek birdenbire içki içmeyi bırakmış ve yasak olmasına rağmen,10 kişiye Kuran öğretme suçunu işlemiştir. Abdulmecim Mehmet aynı zamanda kentimizin önde gelen idin adamlarından birinin oğludur.

Dini bilgileri babasından almış olduğu kesindir. Bu aile bundan sonra sürekli kontrol ve gözetime tabi tutulan “Sezgür Aile “ katogorisine alınacak vee “Aşırı Dini Düşüncelerin Temizlenerek ve Yok Edilmesi” uygulaması bu aileden başlanacaktır.” Şeklinde konuştu.



Uzmanlar Özgür Asya radyosuna ulaşan İşgalcı Çin’in bu insanlık dışı faşist temelli Hitayist uygulamalarına ait bu cezalandırmanın Yenihisar ilçesi ile sınırlı kalmayacağını bu vahşi ve acımasız uygulamanın bütün Doğu Türkistan genelinde uygulanmakta olduğunu ifade ediyorlar.