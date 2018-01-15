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Doğu Perinçek'ten Abdullah Gül iddiası

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek Abdullah Gül'ün ABD'nin Türkiye'de bir kriz ortamı oluşturması durumunda aday olacağını iddia etti.

15 Ocak 2018 Pazartesi 16:02
Doğu Perinçek'ten Abdullah Gül iddiası

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek CHP’nin kanalı Halk Tv'de açıklamalarda bulundu.

Perinçek programda, “ABD, Türkiye'de istediği kriz ortamını, çözümsüzlükleri oluşturusa Abdullah Gül aday olur. Böyle bir ortam yok, beklenti var. Gül'ün bir eli CHP'de, bir eli FETÖ'de bir eli HDP'de.

AFRİN HAREKATI ZORUNLU

Türkiye'nin Afrin harekatını yapması zorunlu. PKK'yı hendeklere gömme olayı Afrin'de devam etmeli.1 Temmuz 2016'da yayınladığımız bildiride ABD'nin müdahalede bulunacağını bildirdik.15 Temmuz'un başarılı olmamasının en önemli nedenlerinden biri, darbenin halkı yoktu.15 Temmuz'a 'tiyatro' demek CHP'nin FETÖ'nün yanında durmasından kaynaklanıyor.

“CHP ABD'NİN İKTİDAR PLANININ İÇİNDE”

CHP, ABD'nin iktidar planının içinde yer aldığı için FETÖ'ye karşı kararlı duruş sergileyemiyor. Erdoğan'ın rakibi Vatan Partisi ve Doğu Perinçek'tir. Önümüzde bir savaş var. Türkiye bugün bir savaşın içinde. Vatan Partisi mevzilenmesini Vatan Savaşı ve Üretim Ekonomisi temelinde kuruyor.

“TÜRKİYE' İLE ABD SAVAŞ HALİNDE”

Ne Tayyip Erdoğan ne de ABD'nin iktidar seçenekleri. Tayyip Erdoğan'a düşman olmak için ABD'nin yanında olmak vahimdir. Bugün Amerikan Gladyosu, FETÖ, PKK hapislere atılıyor. Bugün Türkiye ile ABD savaş halinde. Vatan Savaşına 'saray savaşı' diyenler, Türk ordusunun yenilmesini isteyenlerdir.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 16:02
  1. Doğu Perinçek
  2. FETÖ
  3. Abdullah Gül
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi41 dk önce
    Gul cacik oldu cikip tarafini söylemesi lazim Boyle susarsa hepsini Kabul ediyor demektir tank Kalles tir
  • Yunus 16Yunus 1652 dk önce
    Doğruya doğru! 15 TEMMUZ 2016 dan sonra Abd ile SOĞUK SAVAŞ başladı. Her an Sıcak savaşa dönme ihtimali çok yüksek
  • AliAli53 dk önce
    Vah vah perinçek ve halk tvyi dikkate alır olduk
  • osmanosman58 dk önce
    doğu beyin ağzına sağlık biz böyle solcular görmek istiyoruz... emperyalizmin düşmanı ve vatan aşığı..
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