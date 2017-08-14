Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Doğu Perinçek’ten CHP ile ilgili flaş iddia! CHP ve HDP...

Vatan Partisi (VP) Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP ve HDP’nin 2019 seçimlerine birlikte gireceğini iddia ederek, “HDP'yi bırak, bu tarafa gel; vatanseverlerin tarafına gel” dedi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 00:32
Doğu Perinçek’ten CHP ile ilgili flaş iddia! CHP ve HDP...

VP Genel Başkanı Doğu Pernçek, Bodrum’un Turgutreis ve Mumcular Mahallelerinde düzenlenen söyleşi ve imza günlerinde partilileriyle bir araya geldi. Konuşmasında ana muhalefet partisi CHP’ye yüklenen Perinçek, “CHP'ye, Bodrum'dan da çağrı yapıyoruz. HDP'yi bırak, bu tarafa gel; vatanseverlerin tarafına gel. HDP ile birlikte Türkiye'nin hiçbir sorununu çözemezsin. Ancak Türkiye'nin sorunu olursun. HDP ile beraber olanlar Türkiye’nin sorunu haline gelir” diye konuştu.

2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de bir öngörüde bulunan Perinçek, şöyle konuştu: “Burada açıklıyorum; HDP ve CHP 2019 seçimlerine birlikte girecek. Cumhurbaşkanı adayları da Meral Akşener.” 


Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 00:32
  1. chp
  2. Doğu Perinçek
  3. Hdp
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehit polisin kimliği belli oldu
    1. Şehit polisin kimliği belli oldu
    2. Hükümet ve sendika anlaşırsa memur ve..
    3. Doğu Perinçek’ten CHP ile ilgili flaş..
    4. Terörisbaşı Gülen'den 'Suikast'..
    5. İran Genelkurmay Başkanı Türkiye'ye...
    6. Akşener, yeni parti için tarih verdi
    7. Van Eski Milletvekili gözaltına alındı
    8. Şok ifadeler: "Gülen'i..
    9. Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde bir polis..
    10. Kuşla yılanın müthiş düellosu
    11. Giydiği ‘HERO’ yazılı tişörtü yakmak..
    12. Erdoğan açıklamıştı! İşte o görüşme
    13. Hindistan, şimdi de Arakanlı..
    14. Dev bulutu görünce korkup ‘kıyamet..
    15. Bunalıma giren öğretmen adayı intihar..
    16. Ceset kokusu mahalleyi sardı
    17. Fidel Castro aşığı CHP, Castro'nun..
    18. 2 ABD askerinin öldürüldüğü saldırıyı..
    19. Erdoğan: Eren'imizin inşallah kanını..
    20. 155 Polis İmdat Hattı ne işe yarar?
    Açık açık söyledi: Türkiye'den korkuyorlar!
    Açık açık söyledi: Türkiye'den korkuyorlar!
    Barzani'ye büyük şok! El koydular
    Barzani'ye büyük şok! El koydular
    Hüseyin Gülerce açıkladı: Onu ben kovdur...
    Hüseyin Gülerce açıkladı: Onu ben kovdur...
    Bu gurur Türkiye'nin! Dünyada üçüncü olduk
    Bu gurur Türkiye'nin! Dünyada üçüncü olduk