Doğu Perinçek'ten Afrin ile ilgili flaş iddia!

Habertürk TV'de Türkiye'nin Nabzı programında Doğu Perinçek flaş iddialarda bulundu. Perinçek, Afrin'deki teröristlerin Esed rejimi ile pazarlık yaptığı ve teslim olma hazırlığında olduğunu iddia etti. Gelen bilgileri Suriye'de güvenlik kaynaklarından aldığını belirten Doğu Perinçek, Afrin'deki PKK/PYD'li teröristlerin teslim olma hazırlığı yaptığı Esed reijimiyle pazarlık yaptığını iddia etti.