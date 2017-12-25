Doğu Perinçek konuştu: Ancak silahla olur
Doğu Perinçek, YPG ile ilgili açıklamada bulunarak, “"Karşımızda ABD’nin beslediği, silah verip eğittiği bir örgüt var. Onu ancak silahla bastırabilirsin" dedi.25 Aralık 2017 Pazartesi 10:20
CNN Türk'ün aktardığına göre, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Zonguldak'ta bir restoranda partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.
'ATOMU PARÇALAYABİLİRLER, TÜRKİYE'Yİ PARÇALAYAMAZLAR'
Perinçek, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Vatan Partisi'nin programında birinci madde bir kere vatanın bütünlüğünü sağlayacağız. Terörü bitireceğiz. FETÖ terörünü, en başta PKK terörünü, Türkiye'yi bölmek isteyenlere hayat yok. Atomu parçalayabilirler, Türkiye'yi parçalayamazlar. Bakın size kanundan bahsediyorum. Atomu parçalayabilirler. Atom nasıl tanımlanıyordu? Parçalanamayan en küçük madde. En son o da parçalandı. Atomu parçalayabilirler ama Türkiye'yi parçalayamazlar. Soruyorlardı bize Kürt meselesini nasıl çözeceğimizi, 1. madde karşımızda Amerika'nın beslediği, donattığı, silah verdiği, eğittiği bir terör örgütü var. Onu bir kere ancak silahla bastırabilirsin. Silahla temizleyebilirsin. Kendisi silahını bırakmak istese Amerika bıraktırmıyor. Çünkü Amerika'nın planı var. İkinci bir İsrail Devleti kurmak istiyor. Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi, Türkiye toprakları, İran toprakları; dört ülkeyi hedef alıyor. Buna karşı bir kere Türkiye silahıyla mücadele edecek, ordusuyla, polisiyle, korucusuyla.
'AÇILIMLA OLMAZ, SİLAHLA OLUR'
Vatan Partisi o zaman ne dedi, açılımla olmaz silahla olur. Nitekim 24 Temmuz'dan bu yana TSK, PKK'yı hendeklere gömdü. Arkasından Fırat Kalkanı Harekat'ıyla o Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan koridorunu yardı geçti. Amerika'nın sözüm ona Kürdistan, aslında ikinci İsrail planı bozguna uğratıldı. İran, Irak, Rusya, Suriye anlaştı. Barzani güya referandum yapıp orada bir Kürdistan kuracağını söylüyordu. Ona da Irak ordusuyla Türkiye anlaştı, Irak ordusu silahı çekti yürüdü. Bakın Amerika'nın piyonları, silahlarını atıp kaçtılar. Tek bir kurşun bile atamadılar. Bu olay neyin ispatıdır. Vatan Partisi'nin programı doğru. Bir silahla çözülür, iki komşularımızla birleşeceğiz.
'KANDİL'E BEYAZ BAYRAK ÇEKTİRECEĞİZ'
Ülkemize barış, huzur getireceğiz. Bombalar patlamayacak, canlı bombalar. İşte şimdi yine ilan ediliyor. Suikast listeleri hedefler, şunlar bunlar. Vatan Partisi'nin yönetiminde Kandil'e beyaz bayrak çektireceğiz. Türkiye İran iş birliği ile Kandil'e beyaz bayrak çektireceğiz. Türkiye'nin 2018 yılında üretim ekonomisine geçeceğiz. Yani Türkiye'de üreteceğimiz, ürettiğimiz hiçbir şeyi dışarıdan almayacağız. Bu dağın altında kömürümüz var, biz çıkartacağız. Ovalarımız, pamuğu biz ekeceğiz, kaldıracağız. Otlaklarımız, meralarımız, hayvanlarımızı otlatacağız. Yünümüzü, peynirimizi, sütümüzü hayvanlarımızla biz üreteceğiz."
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Mahmut1 sa önce Bu adamla aynı torbaya girenler zararlı çıkacak.Derine dalma vurgun yersin Yigido1 sa önce Laaaa size haklısınız doğru yapıyorsunuz diyen it köpek çakal şeytan olsa siz ona adamsın dersiniz ötekileştirme sizin ruhunuza işlemiş ruhunuza.. turgut1 sa önce cok dogru soyluyor... o tirlar oraya gelmeden imha edilmeliydi... bir sekilde imhalari gerekirdi.. o silahlar turkiyeye saldiracaklari yeni silahlara alistirmak ve egitmek icindir... yavas yavas terorist sayisi ve abd nin verecegi silah artacak.. abd salam politikasi yapiyor. bir salami bir kerede yiyemessin dilim dilim yiyeceksin.. buna salam politikasi denir.. Önce Vatan2 sa önce Perinçek haberleri sanki Perinçeğin karapropagandıcılarına çanak tutmak için veriliyor.Yorumların alayı Pensilvanya ağzı..... Anti Pensilvanya2 sa önce Pensilvanya seni asıl kürt olduğuna inandırmış.Onuda asil müslüman olduğuna inandırmışlardı.Bu millet'in Asil ordusu Senin Trumpà mısır püskülü peruğu çok yakında yedirecek. Meta han3 sa önce Perinçek millidir Hemen bir resime takılmayalım Apoyla herkes konusuyor Faruk3 sa önce Aferin adam ol .Ama adam kandırmaya çalışma Bu hainlik yapmaya kalkma , önceki hainliklerini unutmadık Yüksel3 sa önce Bu adami iki de bir öne çıkartıp durmayin.Tanimiyor musunuz bu adamı.Bunun söyledikleriyle hukumet is yapiyormus gibi konuşuyor.Kafa karıştırmayın. Ramazan4 sa önce Varmı şu zamanda bütün düşmanlara silah çekebilecek ZOMBİ bir lider bu zamanda bõyle bir şeyi aptallar ister õnce güçlenecen sonra sırayla hesabını gõrecen ZOMBİ liğin gereği yok Mehmet4 sa önce Amerika bir halt edemez içimizdeki hainler olmasa Atatürkün kurduğu ama şimdi ismini cumhuriyet hainlerpartisine dõnüştüren bir parti var amerikanın her saldırısında içteki işbirlikçisi oluyor içten saldırıya geçiyor