Doğu Perinçek konuştu: Ancak silahla olur

CNN Türk'ün aktardığına göre, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Zonguldak'ta bir restoranda partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.



'ATOMU PARÇALAYABİLİRLER, TÜRKİYE'Yİ PARÇALAYAMAZLAR'

Perinçek, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:



"Vatan Partisi'nin programında birinci madde bir kere vatanın bütünlüğünü sağlayacağız. Terörü bitireceğiz. FETÖ terörünü, en başta PKK terörünü, Türkiye'yi bölmek isteyenlere hayat yok. Atomu parçalayabilirler, Türkiye'yi parçalayamazlar. Bakın size kanundan bahsediyorum. Atomu parçalayabilirler. Atom nasıl tanımlanıyordu? Parçalanamayan en küçük madde. En son o da parçalandı. Atomu parçalayabilirler ama Türkiye'yi parçalayamazlar. Soruyorlardı bize Kürt meselesini nasıl çözeceğimizi, 1. madde karşımızda Amerika'nın beslediği, donattığı, silah verdiği, eğittiği bir terör örgütü var. Onu bir kere ancak silahla bastırabilirsin. Silahla temizleyebilirsin. Kendisi silahını bırakmak istese Amerika bıraktırmıyor. Çünkü Amerika'nın planı var. İkinci bir İsrail Devleti kurmak istiyor. Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi, Türkiye toprakları, İran toprakları; dört ülkeyi hedef alıyor. Buna karşı bir kere Türkiye silahıyla mücadele edecek, ordusuyla, polisiyle, korucusuyla.



'AÇILIMLA OLMAZ, SİLAHLA OLUR'



Vatan Partisi o zaman ne dedi, açılımla olmaz silahla olur. Nitekim 24 Temmuz'dan bu yana TSK, PKK'yı hendeklere gömdü. Arkasından Fırat Kalkanı Harekat'ıyla o Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan koridorunu yardı geçti. Amerika'nın sözüm ona Kürdistan, aslında ikinci İsrail planı bozguna uğratıldı. İran, Irak, Rusya, Suriye anlaştı. Barzani güya referandum yapıp orada bir Kürdistan kuracağını söylüyordu. Ona da Irak ordusuyla Türkiye anlaştı, Irak ordusu silahı çekti yürüdü. Bakın Amerika'nın piyonları, silahlarını atıp kaçtılar. Tek bir kurşun bile atamadılar. Bu olay neyin ispatıdır. Vatan Partisi'nin programı doğru. Bir silahla çözülür, iki komşularımızla birleşeceğiz.



'KANDİL'E BEYAZ BAYRAK ÇEKTİRECEĞİZ'



Ülkemize barış, huzur getireceğiz. Bombalar patlamayacak, canlı bombalar. İşte şimdi yine ilan ediliyor. Suikast listeleri hedefler, şunlar bunlar. Vatan Partisi'nin yönetiminde Kandil'e beyaz bayrak çektireceğiz. Türkiye İran iş birliği ile Kandil'e beyaz bayrak çektireceğiz. Türkiye'nin 2018 yılında üretim ekonomisine geçeceğiz. Yani Türkiye'de üreteceğimiz, ürettiğimiz hiçbir şeyi dışarıdan almayacağız. Bu dağın altında kömürümüz var, biz çıkartacağız. Ovalarımız, pamuğu biz ekeceğiz, kaldıracağız. Otlaklarımız, meralarımız, hayvanlarımızı otlatacağız. Yünümüzü, peynirimizi, sütümüzü hayvanlarımızla biz üreteceğiz."