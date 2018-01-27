Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Perinçek: Cumhurbaşkanılığı seçimini kazandığımda...

Vatan Parti Genel Başkanı Doğu Perinçek,Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağını iddia ederek, “Kazandığımda Tayyip Erdoğan'ı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Devlet Bahçeli'yi davet edip “Gelin Türkiye'yi birlikte yönetelim” diyeceğim ve onlara başkan yardımcılığı görevlerini vereceğim.” dedi.

27 Ocak 2018 Cumartesi 10:35
Perinçek: Cumhurbaşkanılığı seçimini kazandığımda...

AK Parti oylarının yüzde 35’lere kadar düştüğünü iddia eden Perinçek, “Vatan Partisi olarak Cumhurbaşkanlığı'na adayım. Seçimi kazandığımda Tayyip Erdoğan'ı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Devlet Bahçeli'yi davet edip “Gelin Türkiye'yi birlikte yönetelim” diyeceğim ve onlara başkan yardımcılığı görevlerini vereceğim. Çünkü, devlet aklı bunu gerektiriyor. Toplumda ayrışma yaşanıyor Erdoğan, sürekli olarak ana muhalefet partisine vurarak toplumu birleştiremez. Vatan savaşını kim başarıya ulaştıracak güveni veriyorsa o iktidar olacaktır. Herkes, devlet aklını, Vatan Partisi'nin temsil ettiğini görecektir.” dedi.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 10:35
  1. Doğu Perinçek
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. cumhurbaşkanlığı seçimi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doğu Perinçek: Cumhurbaşkanılığı seçimini kazandığımda...
    1. Doğu Perinçek: Cumhurbaşkanılığı..
    2. Tokat’ta cep telefonuna gelen linke..
    3. Ortodoks kilisesinden, Mehmetçiğe Türk..
    4. Papua Yeni Gine'de 6.3 büyüklüğünde..
    5. 'Ölürüm Türkiyem'i duyan it sürüsü..
    6. Reza Zarrab'ın yeni adresi ortaya çıktı
    7. Rıza Sarraf’ın yeni adresi ortaya çıktı
    8. Ankara'da eylem planlayan DHKP-C'nin..
    9. Uyuşturucu satıcısı çeyiz sandığından..
    10. TSK'dan son dakika Afrin açıklaması!..
    11. Ne yaptıysa başaramadı, bir türlü..
    12. MİT sahaya indi! Av başladı
    13. Konyaspor'dan Stefano Napoleoni atağı
    14. Almanya'da terör örgütü yandaşlarına..
    15. Cenk Tosun'a Fenerbahçe'yi sordu!..
    16. Benzinde 6 liralık rekor!
    17. NASA, Jüpiter’in yeni fotoğraflarını..
    18. Talel'in gözaltındaki ilk fotoğrafı!
    19. Mistura duyurdu: Tüm adımlar..
    20. Gözaltındaki prensten bomba itiraf:..
    ABD icat etti, şimdi PKK Afrin'de kullanıyor
    ABD icat etti, şimdi PKK Afrin'de kullanıyor
    PKK'nın korkulu rüyası olacak! TSK'ya teslim edildi
    PKK'nın korkulu rüyası olacak! TSK'ya teslim edildi
    'Esir alınan Türk askerleri' yalanı ortaya çıktı! Yine ellerinde patladı
    'Esir alınan Türk askerleri' yalanı ortaya çıktı! Yine ellerinde patladı
    Rusya'dan Türkiye'ye 'helikopter' sevkiyatı
    Rusya'dan Türkiye'ye 'helikopter' sevkiyatı
    Macaristan Başbakanı'nın büyük korkusu: İstemiyoruz
    Macaristan Başbakanı'nın büyük korkusu: İstemiyoruz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Soros'tan tehdit gibi açıklama: Günleri sayılı
    Soros'tan tehdit gibi açıklama: Günleri sayılı
    170 ödülü olan komando geri döndü
    170 ödülü olan komando geri döndü