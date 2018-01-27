Perinçek: Cumhurbaşkanılığı seçimini kazandığımda...

AK Parti oylarının yüzde 35’lere kadar düştüğünü iddia eden Perinçek, “Vatan Partisi olarak Cumhurbaşkanlığı'na adayım. Seçimi kazandığımda Tayyip Erdoğan'ı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Devlet Bahçeli'yi davet edip “Gelin Türkiye'yi birlikte yönetelim” diyeceğim ve onlara başkan yardımcılığı görevlerini vereceğim. Çünkü, devlet aklı bunu gerektiriyor. Toplumda ayrışma yaşanıyor Erdoğan, sürekli olarak ana muhalefet partisine vurarak toplumu birleştiremez. Vatan savaşını kim başarıya ulaştıracak güveni veriyorsa o iktidar olacaktır. Herkes, devlet aklını, Vatan Partisi'nin temsil ettiğini görecektir.” dedi.