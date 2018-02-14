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Doğu Karadeniz’de terör örgütü PKK’ya nefes almak yok

Doğu Karadeniz Bölgesinde PKK’ya karşı operasyonlar devam ediyor.

14 Şubat 2018 Çarşamba 22:16
Doğu Karadeniz’de terör örgütü PKK’ya nefes almak yok

Trabzon’un Maçka ve Tonya ilçesinin yüksek kesimlerinde karla kaplı tepelerde sürdürülen operasyonlara Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Asayiş Komando Timleri katılıyor. Trabzon İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen operasyonlarda zaman zaman insansız hava araçları (İHA) da kullanılıyor.

Özellikle ormanlık arazi, boş yayla evleri, dere yatakları gibi alanların kontrolleri ile devam eden operasyonlar olumsuz hava koşullarında da sürüyor.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 22:16
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