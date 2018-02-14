Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Doğu Karadeniz'de PKK’ya nefes yok

Doğu Karadeniz Bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor.

14 Şubat 2018 Çarşamba 19:17
Doğu Karadeniz'de PKK’ya nefes yok

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı YPG'yi bölgeden Zeytin Dalı Harekatı ile temizliyor. Başarılı bir şekilde Afrin merkezine adım adım ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri gerek Akdeniz'de gerek Karadeniz'de de teröristlere geçit vermiyor.

Trabzon’un Maçka ve Tonya ilçesinin yüksek kesimlerinde karla kaplı tepelerde sürdürülen operasyonlara Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Asayiş Komando Timleri katılıyor.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen operasyonlarda zaman zaman insansız hava araçları (İHA) da kullanılıyor.


Özellikle ormanlık arazi, boş yayla evleri, dere yatakları gibi alanların kontrolleri ile devam eden operasyonlar olumsuz hava koşullarında da sürüyor.İHA

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 19:17
  1. Doğu Karadeniz
  2. PKK
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri
  4. Trabzon
  5. Komando

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'da ortalık karışıyor: Zulüm payidar olmaz
    1. İran'da ortalık karışıyor: Zulüm..
    2. Maliye Bakanı açıkladı: Elektrik otoya..
    3. Azerbaycan: PKK'lı teröristler o..
    4. NATO'da kritik görüşme başladı
    5. Türkiye'den Kritik ABD açıklaması
    6. Facebook artık 'emekli platformu' oldu
    7. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde depoda..
    8. Müslümanlara zorla komünist marşı!
    9. Galatasaray'da sürpriz başkan adayı!
    10. Tillerson'dan bir Türkiye açıklaması..
    11. Yeni Bağdadi iddiası ortalığı karıştırdı
    12. Rusya'dan Kıbrıs açıklaması
    13. Erdoğan açıkladı: Büyük tehdit
    14. İsrail'den Türkiye'ye HAMAS suçlaması
    15. Bilim Kurdu’nun ilk dönemi başarıyla..
    16. İstanbullulara akşam şoku! yüzde 80'e..
    17. Kudüs aşkına
    18. Turkcell ve Samsung 5G için güçlerini..
    19. Öğrenciler Halk Ekmeği ziyaret etti
    20. ABD destekli özel komando birliği ile..
    Rum Başpiskopos: Zor durumdayız, Türkiye bizi...
    Rum Başpiskopos: Zor durumdayız, Türkiye bizi...
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Karamollaoğlu canlı yayında açıkladı… ‘AK Parti ile ittifak…’
    Karamollaoğlu canlı yayında açıkladı… ‘AK Parti ile ittifak…’
    Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'
    Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.02.2018
    ABD'den 'Osmanlı Tokadı'na cevap!
    ABD'den 'Osmanlı Tokadı'na cevap!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!