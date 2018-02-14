Doğu Karadeniz'de PKK’ya nefes yok

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı YPG'yi bölgeden Zeytin Dalı Harekatı ile temizliyor. Başarılı bir şekilde Afrin merkezine adım adım ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri gerek Akdeniz'de gerek Karadeniz'de de teröristlere geçit vermiyor.

Trabzon’un Maçka ve Tonya ilçesinin yüksek kesimlerinde karla kaplı tepelerde sürdürülen operasyonlara Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Asayiş Komando Timleri katılıyor.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen operasyonlarda zaman zaman insansız hava araçları (İHA) da kullanılıyor.



Özellikle ormanlık arazi, boş yayla evleri, dere yatakları gibi alanların kontrolleri ile devam eden operasyonlar olumsuz hava koşullarında da sürüyor.İHA