Doğu Karadeniz yaylalarını pedal çevirerek gezdiler

Görele Bisiklet Kulübü kurucusu Serkan Namazcı ve Bayburt Bisiklet Sporu Kulübü üyesi Çetin Aksak Doğu Karadeniz yaylalarında doğa ve bisiklet turu gerçekleştirdi. İlk durakları Bayburt’un 2 bin 330 rakımlı Soğanlı dağı olan maceracılar buradan, Trabzon ve Gümüşhane yaylalarında pedal çevirdiler.

Yaptıkları doğa ve bisiklet turuyla ilgili bilgi veren Görele Bisiklet Kulübü Kurucusu Serkan Namazcı “Ramazan bayramı nedeniyle Kop Dağı Şehitlik Anıtını ziyaret ettikten sonraBayburt’tan başlayarak2 bin 330 rakımlı Soğanlı Dağına tırmanış gerçekleştirdik. Oradan Ruslar’ın elle yaptıkları Derebaşı virajları D 915 Karayolu ile Çamlıbel Beldesi’nden Uzungöl’e ulaştık. Buradan Gümüşhane, Torul, Özkürtün, Kürtün, Doğankent ve Tirebolu ilçesinden sonra turumuzu Giresun’un Görele ilçesinde noktaladık" dedi.