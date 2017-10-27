Doğu Karadeniz, PKK'ya kâbus oldu

YENİAKİT.COM.TR - Bölücü terör örgütü PKK'nın, Güneydoğu'da yürütülen kararlı operasyonlardan sonra bölgedeki etkisi iyice kırılmıştı. Kanlı örgüt 'ayaktayız' mesajı verebilmek için başta Giresun, Trabzon ve Gümüşhane'de olmak üzere Doğu Karadeniz'de birçok ilde yapılanma içerisine girişti. Karadeniz'de çok sayıda terör eylemi gerçekleştiren PKK'lı teröristler umduklarını bulamayınca bölgeden kaçmanın yollarını arar oldular.

Son olarak Trabzon Maçka'da Eren Bülbül'ü şehit eden grubun içerisinde yer alan 'Aram' kod adlı PKK'lı terörist vatandaşların güvenlik güçlerine haber vermesiyle Giresun'un Dereli ilçesindeki Kulakkaya yaylası kırsalında yakalanmıştı.

ÖRGÜT KARADENİZ'DE SIKIŞTI

Jandarma’da sorgusuna devam edilen PKK'lı terörist Mustafa Tolucan’ın ifadesinde örgütün Karadeniz bölgesinde iyice sıkıştığı ve harekat edemez hale geldiği bilgisini verdiği öğrenildi.

TERÖRİSTLER BÖLGEDEN ÇIKMAYA ÇALIŞIYOR

Bölgeye Eylül ayında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en seçkin timleri olan JOAK ve JÖPER’ler gönderilerek operasyonlara destek vermesiyle iyice sıkışan teröristler bölgeden çıkmaya çalışıyor.

''YİYECEK BULAMIYORUZ''

Edinilen bilgilere göre Giresun’da yakalanan PKK'lı terörist Mustafa Tolucan, ifadesinde ''Biz üç aydır bölgede nefes alamıyoruz, baktığımız hareket ettiğimiz her yerde zırhlılar ve asker var. Bölgede sıkışmış durumdayız, yiyecek bulmakta zorlanıyoruz'' dedi.

Teröristin sorgusu devam ederken güvenlik güçleri ise bölgedeki operasyonlarını genişleterek devam ettiriyor.

Lokman Özdemir / yeniakit.com.tr