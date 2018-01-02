Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Doğu Guta'da rejime büyük darbe

Suriyeli muhaliflerin Doğu Guta'da başlattıkları saldırıda rejim güçlerinin ağır kayıp verdiği bildiriliyor.

02 Ocak 2018 Salı 17:24
Doğu Guta'da rejime büyük darbe

Suriyeli muhaliflerin Doğu Guta'da başlattıkları saldırıda rejim güçlerinin ağır kayıp verdiği bildiriliyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin geçtiğimiz dönemde başlattıkları saldırının ikinci dalgasında muhaliflerin bölgede ilerleme sağladığı ifade edilirken rejim güçleri ve yabancı Şii milislerin bölgede ağır zayiat verdiği aktarıldı.

Doğu Guta'nın Harasta bölgesinde başlayan yeni saldırılarda muhalifler, rejime bağlı güçlere ait birçok noktayı geri aldı. Rejim kaynakları kayıpları doğruluyor Esed rejimine yakın medya kaynakları tarafından servis edilen haberlerde, Doğu Guta'nın Harasta beldesinde muhalifler tarafından başlatılan saldırılarda aralarında üst düzey askeri yetkililerinde olduğu çok sayıda askeri öldüğü ifade edildi.

Rejim güçlerinden 60'a yakın ölü Harasta beldesinde muhaliflerin başlattığı saldırılarda rejim güçlerinden 60'a yakın kişinin öldürüldüğü ifade edilirken bir grup rejim askerinin de muhaliflerin kuşatması altında kaldığı belirtiliyor.

Öte yandan muhalifler tarafından çatışma esnasında esir alınan rejim unsurlarının bulunduğu bilgisi de bölgeden aktarılan diğer haberler arasında.  

mepanews

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 17:24
  1. Rejim
  2. Doğu Guta
  3. Harasta bölgesi
  4. Suriyeli muhalifler
  5. Suriye
  • IRANLI KATİLLER SÜRÜSÜ IRANLI KATİLLER SÜRÜSÜ 1 sa önce
    "yabancı Şii milislerin"nedemek İRANLI KATİLLER SÜRÜSÜ
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Skandal çağrı! ABD ve AB'den ülkesini işgal etmesini istedi...
  1. Skandal çağrı! ABD ve AB'den ülkesini..
  2. Almanlar en çok polise güveniyor
  3. Yılın ilk işlem gününde tarihi rekor..
  4. 2017'de çenemiz düştü!
  5. Tam 850 yaşında ama...
  6. Milyonlarca vatandaşı işçiyi ve..
  7. ''Yemeklerine cesaret hapı katıyorlar''
  8. Anneden oğluna tepki: Çıkama inşallah..
  9. Türkiye’de ilk kez görüldü
  10. Dünyaca ünlü plajımız bu hale geldi
  11. Esed rejimine ağır darbe! Onlarca..
  12. Gölcük ihalesi iptal!
  13. Sömürü ile kazandıkları para yok oluyor
  14. Katiller adeta kendini şikayet etti
  15. İran'daki hareketlilik en çok o kenti..
  16. Malezya'dan tüm Müslümanlara açıklama
  17. Almanya'da herkes o camiye gidiyor
  18. Teröristlere ait 279 mezar açıldı!
  19. Taşeron işçilerle ilgili bakanlık ve..
  20. Galatasaray'ın yeni forveti açıklandı
Trump'ın sözlerinin ardından İran'da gösterilerin seyri değişti
Trump'ın sözlerinin ardından İran'da gösterilerin seyri değişti
Gül’den dikkat çeken ziyaret… Peki yanında kim vardı?
Gül’den dikkat çeken ziyaret… Peki yanında kim vardı?
İran'da sıcak gelişme! Ruhani söz verdi
İran'da sıcak gelişme! Ruhani söz verdi
Suudi Arabistan'da petrol suyunu çekti! Tarihlerinde bir ilk...
Suudi Arabistan'da petrol suyunu çekti! Tarihlerinde bir ilk...
500 bin kişi çalıştırıyordu, Dünya devinin CEO'su ve ailesi feci kazada öldü
500 bin kişi çalıştırıyordu, Dünya devinin CEO'su ve ailesi feci kazada öldü

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.01.2018
AK Partili Çamlı: Rabbim ya beni Cumhurbaşkanı yapsaydı?
AK Partili Çamlı: Rabbim ya beni Cumhurbaşkanı yapsaydı?
Üzücü görüntü! Sadece 8 kişi uğurladı...
Üzücü görüntü! Sadece 8 kişi uğurladı...