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Doğu Guta'da kuşatmaya rağmen eğitim

Esed rejiminin başkent Şam'da ablukada tuttuğu Doğu Guta'da okulları saldırılarda yıkılan çocuklar, eğitime harabe bir mescitte devam ediyor.

24 Ekim 2017 Salı 18:20
Doğu Guta'da kuşatmaya rağmen eğitim

Suriye'nin Başkenti Şam'da Beşşar Esed rejiminin sıkı askeri kuşatmasındaki Doğu Guta'da öğrenciler, okulları rejimin saldırılarında yıkıldığı için derslere harabe bir mescitte devam ediyor.

Esed rejiminin saldırıları, Şam'ın doğusunda yer alan ve yaklaşık 400 bin sivilin 5 yıldır ablukada tutulduğu Doğu Guta'da okul binalarına ciddi ölçüde hasar verdi.

Bölgenin Astana süreci çerçevesinde gerginliği azaltma bölgeleri kapsamına alınması saldırıları nispeten azalttı. Bu nedenle çocuklarını okula gönderen ailelerin sayısı arttı.

Doğu Guta'nın Merc ilçesinin 3 bin nüfuslu Hoş el-Salihiyye beldesinde saldırılarda bir kısmı çökmüş mescit çocukların yeni okulu oldu.

100 ÖĞRENCİ DERS ALIYOR 

Kapılarını çocuklara açan mescitte, yaklaşık 100 öğrenci ders almaya başladı.

Altı sınıfta ders gören çocuklara biri kadın, 9 öğretmen ders veriyor.

Sabah erken saatlerde mescide gelen öğrenciler, öğle namazı öncesi derslerini bitirip evlerine dönüyor.

Mescitteki tek kadın öğretmen İman Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 190 metrekarelik mescitte daha fazla yazı tahtasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Muhammed, yazı tahtası yetersiz olduğu için silinir kalemle konu anlattıklarını belirtti.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 18:20
  1. Hoş el-Salihiyye
  2. SURİYE
  3. Şam
  • iranyezitcumhuriyeti...iranyezitcumhuriyeti...12 sa önce
    Allahiraninbellasiniversin...
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