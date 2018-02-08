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Doğu Guta ve İdlib’te ölü sayısı 180’i aştı

Rus ve Suriye savaş uçaklarının bombalamaya devam ettiği, rejim muhalifi Suriyelilerin muhasara altında tutulduğu Şam yakınlarındaki Doğu Gota ve İdlib kırsalında dört gündür devam eden bombardımanda ölü sayısı 180’i aştı.

08 Şubat 2018 Perşembe 16:58
Doğu Guta ve İdlib’te ölü sayısı 180’i aştı

Suriye’nin başkenti Şam yakınlarında rejim muhalifleri tarafından 2013 yılından beri muhasara altında tutulan ve 400 bin kişinin yaşadığı Doğu Gota’da, Rus ve Suriye savaş uçaklarının dört gündür süren bombardımanı sonucu ölenlerin sayısının 180’i geçtiği kaydedildi. Bugünkü saldırılarda ise 34 sivilin hayatını kaybettiği, ölenlerin 12’sinin çocuk, birisinin kadın olduğu belirtildi. İdlib’te ise kimyevi silaha maruz kalan 4 kişi hayatını kaybetti.

DÜNKÜ SALDIRIDA 60 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Merkezi Londra’da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemci Kuruluşu, geçen sene Nisan ayında Han Şeyhun’da kimyasal silah kullanılmasıyla 80 kişinin ölmesinden sonra en çok can kaybının pazartesi günü İdlib’te meydana geldiğini ve dünkü saldırıda 60 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Beş yıldır Esad rejimi tarafından muhasara altında tutulan Doğu Gota’ya temel ihtiyaç maddelerinin girişinin zor olduğu, tıbbi malzemenin de yetersiz olduğu ifade edildi. Doktorlar, derme çatma sağlık merkezlerinin açıldığını ancak bunların da vurulduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 16:58
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