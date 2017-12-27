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Doğu Guta kan ağlıyor

Doğu Guta’da her gün 3-4 sivil hayatını kaybediyor. Açlığa dayalı nedenlerle son bir yılda 670 kişi felç oldu.

27 Aralık 2017 Çarşamba 11:00
Doğu Guta kan ağlıyor

85 bin ailenin yaşadığı Doğu Guta’da her gün 3-4 sivil hayatını kaybediyor. Açlığa dayalı nedenlerle son bir yılda 670 kişi felç oldu. 2 bin 400 kişi tıbbi yetersizlikten gözünü ve ayağını kaybetti.

Suriye’de 2012 yılından beri kuşatma altında tutulan Şam’ın Doğu Guta bölgesinde vahşetin boyutu her geçen gün artıyor. Kuşatma nedeniyle günlük ortalama 3-4 sivilin hayatını kaybettiği bölgede Yeni Şafak’a konuşan İnsani Yardım Derneği Temsilcisi Muhammed Rıfai, 6 yıldır yaşanan trajediye ilişkin çarpıcı rakamlar verdi. Rıfai, sadece son bir yılda açlığa dayalı nedenlerle 670 kişinin felç olduğunu, 2 bin 400 sivilin ise tıbbi yetersizliklerden dolayı gözünü, ayağını kaybettiğini ve bunların hiçbirine halen gıda ulaştırılamadığını kaydetti.

100 KİŞİDEN 18’İ BEBEK

Guta sakini ve yardım gönüllüsü Muhammed Rıfai, 4 bölgeye ayrılmış Guta’da yaşayan 85 bin ailenin tüm zorluklara karşın hayatta kalma mücadelesi verdiğini anlattı. Toplam 400 kilometrekarelik alanda sıkışan sivillerin her geçen saat ölmekte olduğunu, acilen harekete geçilmemesi durumunda vahşetin katlanarak devam edeceğini söyledi. Rıfai’nin verdiği bilgilere göre Guta’da kuşatma altında mahsur kalanların yüzde 42’si 3-18 yaş arasında, yüzde 18’i ise henüz 0-3 yaş arasında ‘bebeklerden’ oluşuyor. Bölge genelinde yaptıkları son sayımda 12 bin 442 yetim çocuk tespit ettiklerini ifade eden Rıfai, “Onbinlerce sivil burada yüzyılın felaketine maruz kaldı ve tüm insanlık bu işkence ve katliamları seyretmekle yetiniyor” dedi. Rıfai şunları söyledi:

BOMBALAR DÜŞÜYOR

“Esed uçaklarının başta varil olmak üzere hava ve kara bombardımanları sürüyor. Ayakta kalan ev sayısı oldukça azaldı. Ev ve işyerlerinin yüzde 35’i yerlebir edildi. Bölge 9 ayrı kimyasal saldırıya maruz kaldı. Kuşatmadan kaçmaya çalışan 2 bin 72 kişi Şam rejimi tarafından yakalanarak hapse atıldı. Aylık 100 ton un ihtiyacımız var ve acımasız kuşatma nedeniyle buraya sokulmuyor. Guta’da kan donduran durumlar yaşanıyor. Vicdan sahibi ülkeleri harekete geçmeye çağırıyoruz.”

Doğu Guta’nın Hammuriye beldesine Esed rejiminin düzenlediği topçu saldırısında annesiz kalan ve sol gözünü kaybeden Kerim bebek, yaşama tutunmaya çalışıyor. Kafasının sol tarafında büyük yara izleri bulunan Kerim’in bakımını üstlenen çocuk yaştaki ağabeyi ve ablaları, ona annelik yapıyor.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 11:00
  1. Suriye
  2. Şam
  3. Doğu Guta

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