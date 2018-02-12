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Doğu Guta için harekete geç!

Suriyeli aktivistler, Esad rejiminin abluka altındaki Doğu Guta'da işlediği suçlara dikkati çekmek için "Guta'yı Kurtarın" kampanyasını başlattı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 19:41
Doğu Guta için harekete geç!

Suriye'de Beşşar Esad rejiminin ablukasında bulunan Doğu Guta'daki felakete dikkati çekmek için sosyal medyada bir kampanya daha başlatıldı.

Suriyeli aktivistler, başkent Şam'da Esed rejimi ve destekçilerinin 5 yıldır ablukada tuttuğu Doğu Guta'da yaşanan insanlık krizine dikkat çekmek için internet üzerinden yeni bir kampanya başlattıklarını açıkladı.

#SaveGhouta (#Guta'yıKurtarın) etiketiyle başlatılan kampanyaya destek veren sosyal medya kullanıcıları, "Doğu Guta'daki çocukları, hastaları, sivilleri kurtarın", "Guta'yı Esed'den kurtarın", "Katliamlar devam ediyor, Guta'yı Kurtarın" mesajlarını yazdı.

Aktivistler, daha önce de Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırılarına ve savaş mağduru çocuklara dikkat çekmek için benzer kampanyalar düzenlemişti.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esad rejimi, geçen yılın nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırarak son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Yaklaşık 400 bin nüfuslu Doğu Guta'ya son 47 günde, Esad rejimi ve zaman zaman Rus savaş uçaklarının da katıldığı saldırılarda en az 539 sivil öldü, 2 binden fazla sivil yaralandı.

 

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 19:41
  1. #SaveGhouta
  2. Doğu Guta
  3. Şam
  4. KATLİAM

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