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Doğu Ekspresi'ne rakip geliyor

Doğu Ekspresi'ne yönelik yoğun ilgi sonrasında iki aylık biletler tükenince binlerce genç rotayı Van Gölü Ekspresi'ne çevirdi.

25 Ocak 2018 Perşembe 09:30
Doğu Ekspresi'ne rakip geliyor

u yıl kış aylarının sosyal medyadaki seyahat trendi, Doğu Ekspresi’yle Kars yolculuğu oldu. Tam bir turizm atağına dönüşen Doğu Ekspresi çılgınlığı, bu hatta 2 aylık seferlerin tamamen dolmasını sağladı.

12 BİN GENÇLE VAN ÇIKARMASI

Kars’ın ardından gençler şimdi de yüzlerini Van Gölü Ekspresi’ne çevirdi. Sosyal medyadan Van yolculuğu için yapılan çağrılar, hızla büyüdü. Haftada 2 gün yapılan seferlerin artırılmasını isteyen gençler, sosyal medya hesaplarından “Pek yakında Van etkinliğinde 12 bin gençle oradayız” dedi.

VİDEOLAR ÇEKİLİYOR

Gazete Habertürk'ün haberine göre; “Van’da eğitime yardım” ve “Sağlıklı gelecek” adıyla videolar çeken gençler çeşitli ülkelerden de katılım olması için çaba sarf ediyor.

DESTEK BEKLENİYOR

Kampanyalar sürerken ‘İnterrail Türkiye’ ismi altında bir araya gelen bir grup genç, internet üzerinden ulaştıkları Van Valisi Murat Zorluoğlu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Peyami Battal ve kentteki STK’lardan da yapacakları çıkarma konusunda destek istedi.

“Van’da eğitime yardım” ve “Sağlıklı gelecek” adıyla videolar çeken gençler çeşitli ülkelerden de katılım olması için çaba sarf ediyor.

‘DENİZ DE VAR’

Vanlı turizmciler de kampanyadan memnun. Turizmciler, gençleri tren yolculuğu sonrası ne beklediğini şöyle sıraladı: “Kar gezilerinde Çıldır Gölü’nde balık avlayan, Sarıkamış’ı ve Ani Harabeleri’ni gezen, Kars mutfağını tadan gençler Van’da da birçok güzellikle karşılaşacak.

Van Gölü, Kalesi, Akdamar Adası, kedisi, kahvaltısı, kayak merkezi gibi birçok değeri görebilecek olan gençler, Keledoş gibi yöresel yemekleri de tadabilecek. Ayrıca ‘deniz’ de görmüş olacaklar.”

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 09:30
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