Doğu Ekspresi turizmcilerin yüzünü güldürdü

Doğu Ekspresiyle Türkiye’nin 81 ilinden insanlar Kars’a akın akın gelirken, Kars’taki oteller de yüzde 100 doluluk oranı yakaladı. Yolcularına unutulmaz bir gezi sunan Doğu Ekspresi, eklenen ek vagonlara rağmen adeta talebi karşılayamıyor. Her geçen daha çok ilgi gören Doğu Ekspresi’nde geliş ve gidişler tamamen dolu. Kars’a gelmek isteyenler aylar öncesinden yer bulma yarışına giriyor.

Doğu Ekspresi’nin geçmişte nereyse seferlerini durdurma noktasına geldiğini ifade eden Kars Otel Müdürü Turizmci Mehmet Duman, Doğu Ekspresi’ne son günlerde gösterilen yoğun ilginin turizmcileri memnun ettiğini belirtti.

Turizmci Mehmet Duman, "Malumunuz gördüğünüz gibi Doğu Ekspresi’ne yoğun bir ilgi var. Bunun temel sebebi Doğu Ekspresi nostaljik görüntüsüyle, keyifli doğa manzarasıyla kışın ayrı tadını Kars’ta geçirmenizi sağlıyor. Dolayısıyla aynı zamanda sosyal medyada paylaşımlarla Doğu Eksperi’ne biraz daha farkındalık attı. Bu farkındalık aynı zamanda Kars’a da yaramış oldu" dedi.

"Kars şuan yüzde 100’ün üzerinde bir konaklama ile karşı karşıya"



Kars’ın şuanda yüzde 100’ün üzerinde konaklamayla karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Duman, "Özellikle Kars’a gelen yerli yabancı misafirlerimizin ortalama yaş kategorisi 40 ile 65 yaşları arasında oluyordu. Ancak Doğu Ekspresi’nin sosyal medyada yaygın bir şekilde kullanılması yaş kategorisini biraz daha gençlere yönelik, yani 20 ve 28 yaşlar arasına getirdi. Bu aynı zamanda hem konaklama sayısında, hem Doğu Ekspresi yolcu sayısında bir artış gösterdi. Şuan Doğu Ekspresi için bilet bulunmuyor. Gerçekten çok yaygın bir şekilde sitemlerde oluşuyor yolcular bakımından, talep çok olduğu için yani yüzde 100 doluluk oranında, ancak bir o kadar da talep olduğunu rahat bir şekilde ifade edebiliriz. Keza aynı şekilde konaklama işletmeleri de yüzde 100’lük doluluk oranında, özellikle Aralık e Mart ayı içerisinde Kars şuan yüzde 100’ün üzerinde bir konaklama ile karşı karşıya. Hatta şunu da gönül rahatlığıyla ifade edebiliriz. Arz şuan talebi karşılayamıyor" diye konuştu.

"Yoğun talep belki de Doğu Ekspresi’ni bir Orient Ekspres veya Sibirya Ekspresi haline getirebilir"

Doğu Ekspresi’nin çok iyi bir noktaya geldiğini hatırlatan Turizmci Mehmet Duman, "Geçmiş yıllara baktığımızda Doğu Ekspresi biraz daha talep görmediği için neredeyse belki zorunlu bir hizmet olmasaydı, kapanır olacaktı veya kapanma noktasına gelecekti. Ama şuan baktığınızda gerçekten çok yaygın bir şekilde tercih ediliyor. Bir dönem sadece Kars ve Erzurum, Kars ve Ankara arasında hatta İstanbul da dahil olmak üzere burada yaşayan vatandaşlarımızın yolcu taşımacılığını gerçekleştiriyordu. Tabi o geçmişteki nostaljik özelliği ile birlikte çok iyi bir noktaya ve çok iyi bir konuma geldi. Hatta şuan Doğu Ekspresi’nin bu yoğun ilgisi, yoğun talebi belki de Doğu Ekspresini bir Orient Ekspres veya Sibirya Ekspresi haline getirebilir. Biz turizmciler olarak böyle ümit ediyoruz. Böyle görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Doğu Ekspresiyle Kars’a gelenlerin çoğunluğunu üniversite öğrencileri oluşturuyor. Yaklaşık 26 saatlik bir yolculuğun ardından Kars Tren Garı’na gelen yolcular, buradan otellere transfer ediliyor. Geceyi Kars’ta geçiren yolcular, Çıldır Gölü, Ani Ören Yeri, Sarıkamış, Kars Kalesi’ni geziyor. Kars’ın olmazsa olmazı, kış sofralarının eşsiz yemeği kaz etinden tadan misafirler daha sonra Doğu Ekspresi’yle Kars’tan ayrılıyor.

İlave vagonlarla talep karşılanmaya çalışılıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, yoğun talep nedeniyle Doğu Ekspresine ait tüm vagonlardaki biletlerin çok kısa sürede satıldığını belirterek talebin yoğun olduğu günler için trene ilave vagon verilmek suretiyle taleplerin karşılanmaya çalışıldığını açıkladı.