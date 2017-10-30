Doğu bölgesi ihracatta atağa kalktı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 17 ilden 171 ülkeye, ağustos ve eylül ayında 298 milyon 972 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. En çok ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Irak aldı.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) bağlı 17 ilde, bu yılın ağustos ve eylül aylarında 298 milyon 972 bin dolarlık ihracat yapıldı.

DAİB verilerine göre, bu yılın ocak-eylül döneminde, DAİB'in, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sorumluluk alanında yer alan 17 ilden 171 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

Geçen yıl ağustos ve eylül aylarında 282 milyon 196 bin dolarlık sanayi ürünü ihracatı yapan DAİB, 2017'nin ağustos ve eylül ayını kapsayan 2 aylık dönemde 246 milyon 287 bin dolarlık sanayi ürünü ihracatı gerçekleştirdi.

Bu yılın ağustos ve eylül ayında geçen yılki döneme göre yüzde 30'luk artışla madencilik sektöründe 13 milyon dolar, tarım ürünlerinden ise yüzde 1'lik artışla 38 milyon 815 dolarlık ihracat yapıldı. Diğer sektörlerde yapılan ihracat ise 870 bin dolar oldu.

DAİB'in ağustos ve eylül ayı ihracatında yüzde 23'lük artışla ilk sırayı sanayi ürünleri arasından 52 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri aldı.

Son iki ayda tekstil ve halı ihracatı yüzde 90 arttı

Sektörler arasında en yüksek ihracat artışı ise yüzde 90 oranla 1 milyon 660 bin dolarlık ihracatla tekstil ve halı ürünleri olarak kayda geçti. Son 2 ayda toplam 298 milyon 972 bin dolarlık ihracat yapan birliğin söz konusu dönemde en çok ihracat yaptığı ülkelerden ilk sırayı Irak aldı, bu ülkeyi İran, Azerbaycan, Almanya ve Bulgaristan takip etti.

Bu yılın ağustos ve eylül ayı ihracatında en çok artış gösteren il miktar bakımından Hakkari olurken bu kenti sırasıyla Batman, Bitlis, Elazığ, Van, Bingöl, Ardahan, Erzincan ve Muş izledi.

İhracat oranı en fazla Batman'da arttı

Aynı aylarda geçen yıl 258 bin dolarlık ihracat yapılan Batman'da, 2017'nin ağustos ve eylül aylarında ise en yüksek ihracat artış oranı görüldü. Söz konusu aylarda Batman'da yüzde binlik artış ile 3 milyon 900 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Hakkari'de geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 148 artışla 6 milyon 633 bin dolarlık, Van'da yüzde 8'lik artışla 9 milyon 570 bin dolarlık, Elazığ'da yüzde 39'luk artışla 4 milyon 596 bin dolarlık, Bitlis'te ise yüzde 400'lük artışla 744 bin dolarlık ihracat yapıldı.

AA