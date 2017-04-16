Doğu Anadolu'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi

TSK'nın yaptığı açıklamada 15 Nisan’da Van Muradiye’de güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında gömülü halde 3 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 2 adet el bombası, 555 adet piyade tüfeği fişeği, bir adet keskin nişancı dürbünü, çok miktarda örgütsel doküman, yaşam malzemesi ve EYP yapımında kullanılan malzemenin ele geçirildiği bildirildi. Hakkari Çukurca’da icra edilen arazi aramasında bir adet EYP’nin bulunarak imha edildiği belirtildi. Tespit edilen bir sığınakta ise 138 adet dokça uçaksavar makineli tüfek fişeği ile 2 adet roketatar mühimmatı ve az miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.

Bingöl Yayladere’de icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınakta bir adet av tüfeği, 14 adet av tüfeği fişeği, 2 adet jeneratör, EYP yapımında kullanılabileceği değerlendirilen 17 adet tüp ve az miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği ifade edildi. Tunceli Pertek’te icra edilen arazi aramasında ise üzeri branda ile örtülü halde EYP düzeneği için hazırlanmış bir bidon içerisinde bir adet küçük tüp, 6 adet pil, 7,5 metre kablo, yarım kilogram çivi ve 2 kilogram amonyum nitratın ele geçirildiği belirtildi.