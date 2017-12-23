Doğu Akdeniz’e fırtına uyarısı

Meteoroloji Adana 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Akdeniz’de bugün akşam saat 21.00’den sonra güney-güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, saatteki hızı 50-75 kilometreyi bulacak fırtına bekleniyor. Fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları uyararark, dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.