Doğrudan Pazarlama Ödülleri’ne başvuru tarihi uzatıldı
Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği (DPİD) tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenecek Doğrudan Pazarlama Ödülleri başvuruları 21 Şubat’a kadar uzatıldı.15 Şubat 2018 Perşembe 10:22
İki yeni kategorinin (Alışveriş Merkezi Etkinlikleri, Doğrudan Sorumluluk Projeleri) eklendiği ödüllerin bu yıl sahiplendiği konsept "Doğru stratejiyi, doğru zamanı, doğru müşteriyi, doğru yöntemi YAKALA!" olarak belirlendi.
1 Ocak 2017-31 Aralık 2017 döneminde gerçekleşmiş doğrudan pazarlama projelerinin katılabildiği yarışmaya başvurular etkinliğin internet sitesinden yapılabiliyor. Projeler, 1-12 Mart 2018 tarihlerinde değerlendirecek.
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