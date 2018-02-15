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Doğrudan Pazarlama Ödülleri’ne başvuru tarihi uzatıldı

Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği (DPİD) tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenecek Doğrudan Pazarlama Ödülleri başvuruları 21 Şubat’a kadar uzatıldı.

15 Şubat 2018 Perşembe 10:22
Doğrudan Pazarlama Ödülleri’ne başvuru tarihi uzatıldı

İki yeni kategorinin (Alışveriş Merkezi Etkinlikleri, Doğrudan Sorumluluk Projeleri) eklendiği ödüllerin bu yıl sahiplendiği konsept "Doğru stratejiyi, doğru zamanı, doğru müşteriyi, doğru yöntemi YAKALA!" olarak belirlendi.

1 Ocak 2017-31 Aralık 2017 döneminde gerçekleşmiş doğrudan pazarlama projelerinin katılabildiği yarışmaya başvurular etkinliğin internet sitesinden yapılabiliyor. Projeler, 1-12 Mart 2018 tarihlerinde değerlendirecek.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 10:22
  1. Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği
  2. DPİD
  3. Doğrudan Pazarlama Ödülleri

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