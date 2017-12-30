Doğan’ın D&R’ından Peygamber'e sövgü!

Daha önce FETÖ firarisi Veysel Ayhan’ın örgüt propagandası içeren “Darbe Oyunu” adlı kitabını sattığı ortaya çıkan Doğan Grubu’na ait D&R mağazalarında bir skandal daha. D&R’de satışı yapılan “Sonradan Görme İsa” adlı iğrenç kitapta, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e ve Hz. İsa’ya yönelik çirkin ifadeler kullanıldığı öğrenildi. Fransız yazar Francis Picabia’nın kaleme aldığı ve Hz. İsa’ya yönelik tahkir edici bir ifadeyle isimlendirilen iğrenç kitabın 22. sayfasında “Bir takım züppelerin tavsiyesiyle imzaladıkları Muhammed’in k..ının kılları...” ifadelerinin yer aldığı belirlendi.



FRANSIZ YAZDI, ‘SEL’ BASTI



“Sonradan Görme İsa” adlı iğrenç kitabın Sel Yayıncılık tarafından basıldığı öğrenildi. Fransız yazar Francis Picabia imzası taşıyan kitabın çevirmenliğini Alper Turan yapmış. İlk baskısı, içerisinde bulunduğumuz 2017 yılında yapılan tiksinti uyandırıcı kitabın özgün isminin “Jesus-Christ-Rastaquouere” olduğu belirlendi. Kitabın isminin başlı başına Hz. İsa’ya yönelik tahkir edici bir ifadeyle isimlendirildiği görülüyor. İlk baskısı, içerisinde bulunduğumuz 2017 yılında yapılan tiksinti uyandırıcı kitabın 11931 sertifika no’su ile piyasaya sürüldüğü saptandı.



İĞRENÇ HAKARETLER



Hazreti İsa’ya yönelik aşağılayıcı ifadelerle dolu kitapta yüce İslam dini de hedef alınıyor. Kitapta, Peygamber Efendimize de ağır hakaretler bulunuyor. Kitabın 22. sayfasında, “Muhammed’in k..ının kılları” ifadelerinin yer aldığı hadsiz cümleler kurulmuş. Rezil kitabın ilgili sayfasındaki cümleler şöyle: “Evrimin durduğu, düşüncenin daha çok hoşluk verilecek morfin veya afyonla büyüyüp şiştiği canlanır gözümüzde. Tüm olay tipler ‘afyon’ veya ‘morfin’ olmak isterler, daha pratik olan diğerleri ise birtakım züppelerin tavsiyesiyle imzaladıkları Muhammed’in k..nın kılları veya İsa’nın çarmıhından bir parça gibi sahte imzalarını satarlar.”



SATIŞ DOĞAN’DAN!



Peygamber Efendimize ve Hz. İsa’ya yönelik çirkin ifadeler kullanılan iğrenç kitap vatandaşlara Doğan Grubu tarafından ulaştırılıyor. Rezil kitap, Doğan Holding’in kültür mağazacılığı olarak perakende sektöründe faaliyet gösteren firması D&R’ın tüm şubelerinde satışa sunulmuş durumda. D&R’ın internet sitesi üzerinden de satışı yapılan kitabın 9,36 TL fiyatla okurlarla buluşturulduğu belirlendi.

FARUK ARSLAN / İSTANBUL