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Doğan’a Travnik’te coşkulu karşılama

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, İzmit Belediyesi tarafından Bosna Hersek’in Travnik şehrinde yaptırılan 15 Temmuz Özgürlük ve Bağımsızlık Parkı’nın açılışını gerçekleştirmek üzere Travnik’e gitti. Başkan Doğan, Travnik’te büyük bir coşkuyla karşılandı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 22:45
Doğan’a Travnik’te coşkulu karşılama

Travnik’te kalabalık bir gruptarafından karşılanan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, sonrasında İzmit heyeti ile bir araya gelerek, Travnik Belediyesi’ni ziyaret etti. Ziyarette, KOTO Başkanı Necmi Bulut, TÜMSİAD Kocaeli Şube Başkanı Erdoğan Yılmaz, TÜGVA Kocaeli Temsilcisi Yusuf Yazıcı, Meclis Üyeleri ve muhtarlar yer aldı.Travnik Belediye BaşkanıAdmir Hadziemric, burada yaptığı konuşmasında İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve ekibine teşekkür ederek, Türk halkıile eskiye dayanan bir dostlukları olduğunu belirtti ve Travnik hakkında bilgi verdi.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da desteklerinin süreceğinin altını çizerek, “Misafirperverliğiniz için teşekkür ediyoruz. İzmit’ten sevgi getirdik. Bu topraklar bizim için çok önemli ve değerli ve bu topraklarda yaşayan sizler, kardeşlerimiz de çok önemli ve değerlisiniz. Özellikle Travnik tarih boyunca, Osmanlı İmparatorluğu’nda da ön plana çıkmış bir şehir. Travnik önemli bir tarihi geçmişe sahip bir şehir” dedi. Konuşmaların ardından İzmit Belediyesi ile Travnik Belediyesi arasında kardeş belediye anlaşması imzalandı. İmzaların atılmasının ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 22:45
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