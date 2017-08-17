Doğan ve Ciner Medya’da PKK ağzı

FARUK ARSLAN / İSTANBUL - Devlet Su İşleri (DSİ), Ilısu Projesi kapsamında Hasankeyf Antik Kenti’nin güçlendirilmesine dönük çalışmalar başlamıştı. Yukarı Hasankeyf antik kentinin jeolojik-jeotermik bakımdan güçlendirilmesine yönelik çalışmalarda, ana kayaçtan kopmuş vaziyetteki tehlike arz eden kayaların düşürülmesi ve vadilerin dolgusu yapılarak antik liman yapılması planlanmıştı. Bölgeye turizm anlamında büyük katkı sağlayacak çalışmalar, terör örgütü PKK ve yandaşlarının tehditlerine rağmen geçtiğimiz günlerde başlatıldı. DSİ’ye bağlı ekipler, Hasankeyf antik kentinde yürütülecek çalışmalarda tehlike arz eden 24 kaya yapının düşürülmesini sağladı. Düşürme çalışmaları, bireysel çabalarla yürütüldü.

YALANI HEMEN YAYDILAR

Hasankeyf’teki çalışmalardan rahatsızlık duyan PKK yandaşları, hemen harekete geçti. Terör örgütünün ajansı ANF’de muhabirlik yapan Amed Dicle, 14 Ağustos’ta Twitter’dan, “Burası Palmira değil, Hasankeyf. Tarihi mağaralar dinamitlerle IŞİD’in ruh ikizi tarafından yıkılıyor” dedi. Birçok PKK trolü de bu yönde paylaşımlar yaparak sosyal medyayı yalan furyasına dönüştürdüler. Söz konusu paylaşımlarda Türkiye devletini DEAŞ zihniyeti ile eş tutan ifadelere yer verildi.

DOĞAN VE CİNER DEVREDE

PKK yandaşlarının sosyal medya yalanlarının ardından devreye Doğan medyası girdi. PKK sevici Doğan medyasının ‘amiral gemisi’ Hürriyet gazetesi, Hasankeyf’teki güçlendirme çalışmalarını dinamit yalanıyla haberleştirdi. Hürriyet gazetesinin yayınladığı videonun, yıkılan kayaların aşağı kısmından alınan görüntülerden oluşması dikkat çekti. Hürriyet’teki görüntülerin Doğan Haber Ajansı tarafından kayda alınmış olması ise manidar karşılandı. PKK ve Doğan medyasının ardından koroya Habertürk de girdi. Turgay Ciner’in gazetesi Habertürk, 15 Ağustos’ta, “12 bin yıllık antik kent Hasankeyf’te dinamit sesleri yükseliyor” başlıklı videolu bir haber yayınladı.

YALANI ÇÖKERTEN GÖRÜNTÜLER

PKK-Doğan Medya-Habertürk korosunun yalanını çökerten görüntüler ise çok geçmeden ortaya çıktı. Görüntülerde, Hasankeyf’teki ana kayaçtan kopmuş olan ve büyük tehlike arz eden kaya yapılarının işçiler vasıtasıyla, el ve ayaklarla itilerek kontrollü bir şekilde düşürüldüğü net bir şekilde görüldü. Halat vasıtasıyla güvenli bir yere bağlanmış olan işçilerin kayaların yanına inerek, hiçbir patlayıcı madde kullanmadan yaptıkları düşürme çalışmalarına ilişkin görüntüler, hem PKK’nın hem de Doğan medyasının yalan üretme noktasında ne kadar mahir olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Söz konusu yalan, “Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onun aslını araştırın. Yoksa bilmeden bir kavme sataşırsınız da yaptığınıza pişman olursunuz” ayet-i kerimesinin yaşantısal bir örneği olarak kayıtlara geçti.