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Doğan: Sokak köpeklerinin yasalara uygun toplanmadığı iddiası asılsız

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü Doğan, Eyüpsultan'da sokak köpeklerinin yasalara uygun toplanmadığı" iddialarına ilişkin, "Bugüne kadar herhangi bir vakaya rastlamadık. İhbarlar tamamen asılsız çıktı." dedi.

30 Ekim 2017 Pazartesi 16:15
Doğan: Sokak köpeklerinin yasalara uygun toplanmadığı iddiası asılsız

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü Resul Doğan, "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında yerel yönetimlerin kendi mıntıkaları içerisindeki sokak hayvanlarını toplamak, aşılamak, kısırlaştırmak ve çip takarak takibini yapmakla yükümlü olduğunu söyledi.

Son günlerde medyada çıkan haberlerin de bunlarla ilgili olduğunu dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

"Özellikle Eyüp Belediyesi sınırları içerisinde hayvan popülasyonunun artması neticesinde belediyemiz, yasal sorumluluğu gereği hayvanları toplatarak, Kısırkaya'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan bakımevine götürüyor. Burada hayvanların aşı, küpe ve kısırlaştırma işlemleri yapılıyor, hasta hayvanların tedavileri tamamlanıyor, sonrasında da alındıkları mıntıkalara bırakılıyor. Sahiplendirilenler de sahiplerine teslim ediliyor. Süreç bundan ibarettir.

Bu süreçte bize de çok fazla ihbar geldi. Görevli arkadaşlarımız sahada kontrol ve denetim görevlerini aksatmadan yapıyor. Kısırkaya'ya götürülen hayvanlarla ilgili olarak da bizim nezaretimizde ve orada görevli veterinerle birlikte hayvanseverler de içlerinden temsilci seçerek hayvanların genel durumlarını gözleriyle görmüş durumdadırlar. Hayvan itlafı ve ölümleriyle ilgili yapılan ihbarları değerlendirdiğimizde bugüne kadar herhangi bir vakaya rastlamadık. İhbarlar tamamen asılsız çıktı." 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 16:15
  1. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü Resul Doğan
  2. eyüp
  3. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
  4. sokak köpeklerinin toplanması iddiası
  5. Anadolu Ajansı
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