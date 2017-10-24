Doğan Satmış o toplantının arka planını anlattı

MİT TIR’ları ihanet görüntüleri Cumhuriyet Gazetesi’ne geldiğinde yazı işleri toplantısında Can Dündar ile birlikte 8 kişi daha vardı. Onlardan biri de gazeteci Doğan Satmış’tı. Gazeteciler.com sitesinden Hadi Özışık’a konuşan Satmış o toplantının arka planını anlattı:

‘Göze alıyorum’ dedi

MİT TIR’ları haberi Cumhuriyet’e geldikten sonra gazetenin içinde 8 kişilik bir ekiple toplantı yaptık. O haberin 1.5 yıl önce Aydınlık’ta yayımlandığını biliyorduk acak görüntüler farklıydı. Gazetenin hukukçuları “Bu haberi yayımlarsanız tutuklanırsınız” dedi. Net bir şekilde Dündar “ben bunu göze alıyorum” diye karşılık verdi. “Can sen bir haber için tutuklanmayı mı göze alıyorsun” diye sordum. O da “Evet” dedi. Ben de “Hiçbir haber tutuklanmaya ya da ölmeyi göze alacak kadar önemli değildir değmez” dedim.

Özel amaç için yollandı

Avukat diyor ki tutuklanan savcılar generaller var, bunun dengi bir suça ortak olursunuz. Can Dündar’a döndüm “Kelepçeli fotoğrafın Cumhuriyet için iyi olur” dedim. Can ısrarla “yazacağım” dedi. O haber seçimden bir hafta önce farklı bir amaçla gönderilmişti. FETÖ’nün MİT TIR’ların durdurup içindekilerini sağa sola gönderdiklerini biliyorduk. Kural şu seçimden önce iktidarı kötü gösterecek bir haber mi geldi? O haberin altına “Seçimden önce bu haberin gelmesi şu amaca yöneliktir, bunu haber değeri taşıdığı için yayınlıyoruz” demek gerekirdi.

Emniyetten çok tehdit aldık!

“Gazetelerde çıkmış bir kelime için İstanbul’da bazı polis müdürlerinin gazetecileri tehdit ettiğine şahit oldum” diyen Satmış şunları anlattı: HaberTürk’te in out diye bir köşe vardı. Orada çıkmış bir kelime için İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı’nın telefon açıp gazetenin patronlarını tehdit ettiğini biliyorum, o kadar güçlüydüler. Şimdi o güçlere sahip insanların bir organizasyon içinde MİT Tır’larını durdurup içindekileri fotoğraflayıp sonra da yayınlanması için sağa sola gönderdiklerini biliyorduk. Hatta bu MİT Tır’ları haberinin bizden önce Hürriyet’e götürüldüğü ve Hürriyet’in bunu yayımlamadığı konuşuldu.

Cumhuriyet’e FETÖ parası girmiş olabilir

“Can Dündar döneminde Cumhuriyet’e FETÖ’den parasal destek oldu mu?” sorusuna Satmış şu cevabı verdi: Tabi onu biz bilemiyoruz. Ama belki de o yüzden muhasebeci filan da tutuklu. Eğer öyle bir girişim olduysa hiçbir şekilde kabul edilemez. Biz zaten Cumhuriyet’in FETÖ organı olmayı kabul edecek ekip değiliz. Hepimiz FETÖ karşıtı insanlardık. Cemaatin Türkiye’yi nasıl ele geçirmek istediğini bilen ve buna karşı yayınlar yapmış bir ekiptik.

Can Dündar gazeteciliğin dışına çıktı

“Can Dündar, kendini ön plana çıkararak ekibini dışlayarak bir şeyler yapmak isteyen biri” diyen Satmış şöyle devam etti: Dündar tutuklandı, ‘yanlıştı’ diye ayağa kalktık. Sonuçta bir haber yapmıştı ve o haber için tutuklanmaması gerektiğini düşünüyorduk. Fakat Can, sonradan bunu farklı yöne, gazetecilik dışına taşımaya kalktı. Birden aktivist kimliğine aktivizme kayan tepkiler gösterdi.