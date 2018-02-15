Doğan medyasından 'Mustafa Kemal' provokasyonu

DHA'nın iddiasına göre, Kırkağaç'a 3.5 kilometre uzaklıktaki kırsal Bakır Mahallesi'ndeki 6 derslikli Hilmi Bakırlı İlkokulu, öğrenci sayısının az olması ve binasının eskiliği nedeniyle 15 yıldır da atıl durumda olduğu için 7 ay önce yıkıldı. Ancak, bahçesindeki Mustafa Kemal büstüne dokunulmadı. Okul enkazının yanındaki büst, dün kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğrayıp, kırıldı. Kaidesinden ayrılan büst yere fırlatıldı.

Ayrıca büste yapılan saldırıyı sosyal medyadan öğrendiğini belirten Kırkağaç Belediye Başkanı AK Parti'li Yaşar İsmail Gedüz'ün de talimat verip, büstü olay yerinden aldırtıp, yerine yenisinin konulmasını istediği iddia edildi.

Doğan medyası ve Doğan Haber Ajansı, ülkenin ve milletin geçtiği hassas süreçlerde Mustafa Kemal büstlerine yönelik saldırıları provokatif bir üslupla haberleştirmesiyle biliniyor.