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Doğan Medya, Sam Amca’sını kurtarmaya çalışıyor

Gazeteci Yazar Tamer Korkmaz Hürriyet'in ABD'yi aklama çabasına giriştiğini yazdı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 22:56
Doğan Medya, Sam Amca’sını kurtarmaya çalışıyor

İşte o yazı:

Pentagon (ABD Savunma Bakanlığı) Sözcüsü Eric Pahon, Hürriyet’e konuşmuş ve YPG’den bahisle “Afrin’e gidenler bizim desteklediklerimiz arasında değil” demiş!

Ne diyorduk, bu gibi durumlarda?
-Duy da inanma!

Yurttaş Doğan’ın Hürriyet’i; Pentagon sözcüsünün işte bu yalanını manşetine çekerek “Sam Amca’sını kurtarmaya” yelteniyor.

İç sayfanın manşetinde de “Afrin’e giden YPG’ye destek yok” başlığıyla Pentagon’unyalanı itina ile tekrarlanıyordu...
(...)
Eric Pahon denilen Pentagon Düzenbazı, böylesine bir kuyruklu yalana inanmamızı bekliyor!
Narkozu da ABD’nin medyamızdaki sözcüsü Hürriyet’in eliyle veriyor...

(...)

Donald Trump’ın, seçim kampanyası sırasında “DEAŞ terör örgütünü Obama kurdu! Hilekâr Hillary Clinton da ona yardımcı oldu!” şeklindeki itirafını bir de “Pentagon Sözcüsü” vesilesiyle hatırlatalım...

“Amerika’nın Sesi” Hürriyet’teki röportajı yapan Cansu Çamlıbel’in; Pentagon’un Sözcüsü Eric Pahon’a -DEAŞ bahsi geçtiğinde- Donald Trump’ın bu sözlerini hatırlatmadığını söylememe gerek var mı?
-Aklının ucundan bile geçirmemiş olmalıdır!

Aksi halde...
Kendisinden –iliştirilmiş misyonundan- şüphelenirdi!
Hürriyet’in Washington Temsilcisi Cansu Çamlıbel mi; Bilderberg’in, geçen yıl ABD’nin Virginia eyaletinin Chantilly kasabasında yapılan toplantısına (1-4 Haziran 2017) katılan isimler arasındaydı! (...)

Akit Arşiv Sayfasından

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 22:56
  1. Pentagon
  2. Eric Pahon
  3. Cansu Çamlıbel
  4. DEAŞ
  5. Hürriyet’in Washington Temsilcisi
  6. Bilderberg
  7. ABD
  8. YPG

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