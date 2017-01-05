Doğan Holding'e 'FETÖ' baskını

FETÖ'nün medya ayağında yer aldığı tespit edilen ve ByLock kullanıcısı olduğu ortaya çıkan Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun bağlantıları araştırılmaya devam ediliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma neticesinde elde edilen yeni bilgiler üzerine Doğan Holding'e baskın düzenlendi.
Polis, Doğan Holding'in Üsküdar'daki binasına gitti. Emniyet yetkilileri sabahın erken saatlerinde Doğan Holding'in Üsküdar'da bulunan merkez binasına gitti. Polislerin binada arama yaptığı öğrenildi.
Soruşturmanın Doğan Medya çerçevesinde derinleştirilerek devam etmesi bekleniyor.