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Doğan holding dev şirketini Koç’a sattı!

Bodrum Marina'yı işleten Milta Turizm 105 milyon dolara Koç Grubu'na satıldı.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 09:43
Doğan holding dev şirketini Koç’a sattı!

Doğan Holding sermayesinde yüzde 100 paya sahip olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Milta Turizm’in tamamını 105 milyon dolara Koç Holding’in bağlı ortaklığı Tek Art Kalamış şirketine satmaya karar verdi. Açıklama KAP’a yapıldı.

Doğan Holding bünyesindeki Hürriyet Gazetecilik dün yaptığı açıklamada Trader Eastern Media ve bağlı ortaklıklarında hisse satışı için görüşmeler yapılacağını belirtmişti.

BODRUM MARİNA’YI İŞLETİYORDU

Yat limanı işletmeciliği yapan Milta denizde 425, karada 50 yata tam teşekküllü teknik, güvenlik ve sağlık hizmeti verebilecek kapasiteye sahip. Bodrum Marina’yı işleten şirket Akdeniz’in önemli turzim noktalarından birine sahipti.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 09:43
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