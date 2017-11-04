İGDAŞ’ın düzenlediği Uluslararası Doğalgaz Kongre ve Fuarı (INGAS), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Berat Albayrak’ın katılımıyla açıldı. Açılış konuşmasında, INGAS 2017’nin sektör için önemini vurgulayan Bakan Albayrak, “Bu kongrede alınan kararların ülkemizin doğalgaz alanındaki stratejik pozisyonunu daha da güçlendireceğine yürekten inanıyorum” dedi.

Kongrenin açılışını, Bakan Albayrak’ın yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanıMevlüt Uysal, İGDAŞ Genel Müdürü Mehmet Çelik ve GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan yaptı. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen INGAS 2017’ye, 20’nin üzerinde ülkeden 2 bin sektör temsilcisi katıldı. ‘Doğalgazın geleceğine köprü’ ana temasıyla gerçekleştirilen kongre, ikinci gününde yapılacak 5 oturumlarla tamamlanacak.

Doğalgaz dağıtımı sektörünün dünyada en saygın organizasyonlarından biri olan INGAS, Haliç Kongre Merkezi’nde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Berat Albayrak, “INGAS 2017, şahsım adına ve bakanlığımız adına çok önemli bir program olarak büyük anlam ifade ediyor. Siyasetçi, akademisyen, yönetici olmak üzere birçok sektör temsilcisini bir araya getiren bu kongrede alınan kararların ülkemizin doğalgaz alanındaki stratejik pozisyonunu daha da güçlendireceğine yürekten inanıyorum” dedi.

Doğalgaz daha da ucuzlayacak

Yaptığı açılış konuşmasında doğalgazın daha da ucuzlayacağını belirten Bakan Albayrak, “Artık, satıcılardan ziyade alıcıların piyasayı domine ettiği bir yöne doğru gidiyoruz ve Türkiye bu piyasada daha aktif oluyor. Türkiye'nin elinde bulundurduğu alıcı gücüyle, gaz inşallah daha da ucuzlayacak. Şehirlerde hane halkı da sanayi de daha ucuz gaz kullanacak. Depolama alanında da tarihi büyük adımlar atıyoruz. Kasım veya aralık ayı gibi ikinci yüzer LNG santralini devreye alıyoruz. Tuz Gölü'nün ikinci fazı 2019'da bitiyor. 2021-22'de yıllık 10 milyar metreküpün üzerinde depolamayla Türkiye enerjide başka bir yere gidiyor” dedi.

Doğalgaz denince akla İGDAŞ gelir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da açılış konuşmasında şunları söyledi; “Türkiye’de doğalgaz denilince ilk akla gelen İGDAŞ’tır. İstanbul’un havasının temizlenmesi ve şehirde daha konforlu bir yaşamın tesis edilmesi için büyük katkılar sağladı. İGDAŞ, hayata geçirdiği projelerle Türkiye’de ilkleri yapan, düzenlemiş olduğu kongreyle ve fuarla hep ilk adımları atan bir kuruluş olmaya devam edecek. Kongremizin İstanbul’umuza, ülkemize ve dünyaya hayırlı olmasını diliyorum.”

İGDAŞ’tan Mekke’ye danışmanlık hizmeti

INGAS ile amaçlarının Türkiye’nin ‘enerjide merkez ülke’ stratejisine hizmet etmek olduğunu vurgulayan İGDAŞ Genel Müdürü Mehmet Çevik, “Bu sorumluluk anlayışıyla yaptığımız çalışmaları INGAS ile de sınırlamıyoruz. 30 yılı aşan tecrübemizi, bilgi birikimimizi bölgemizdeki ülkelere, ihtiyaç duydukları alanlarda destek olmak için de kullanıyoruz. Balkanlarda, Kafkaslarda ve Orta Doğu’da doğalgaz dağıtımına geçmeyi planlayan, mevcut altyapı yatırımını genişletme sürecinde olan büyük kentlere, İGDAŞ olarak danışmanlık hizmeti sunabiliyoruz. Bunun en son örneğini Mekke’de yaşıyoruz. Geçtiğimiz aylarda, Mekke’nin doğalgaz dağıtımında danışmanlık hizmeti vermek için ‘İyi Niyet Anlaşması’ imzaladık. Bu anlaşmayla birlikte, Kutsal şehrimiz Mekke’de doğalgaz dağıtımı için altyapı yatırımlarına danışmanlık hizmeti sunacağız. Böylece, Türkiye’nin ‘enerjide merkez ülke’ stratejisine İGDAŞ olarak bir katkımız da, inşaallah know-how ihracatımızla olacak” dedi.

3 derecelik düşüşle yüzde 20 tasarruf

GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, “Türkiye’nin 30 yıllık doğalgaz geçmişinde İGDAŞ’ın bir okul olarak ülkemize büyük katkıları var. Sadece 6 ilde doğalgaz kullanılırken son 15 yılda 75 il doğalgaza kavuştu. Ülke olarak büyük bir hamle yaptık” dedi. Arslan ayrıca doğalgaz kullanımında tasarruf için 3 derecelik düşüşle yüzde 20’lik enerji tasarrufu sağlanabileceğini de sözlerine ekledi.