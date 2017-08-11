Doğalgaza geçilince kalorifer dairesi müze oldu

Yaklaşık 35 yıldır eski eşya topladığını belirten 63 yaşındaki Büyükçakıroğlu, kullanılmayan kalorifer dairesini müze haline getirdi. Sokakta gezen hurdacılardan, sanayideki hurdacılardan ve bit pazarlarından antika eşyaları toplayan Büyükçakıroğlu, eşyaları kalorifer dairesinde sergiliyor. Antika eşyaların gelecek nesillere aktarılmasını isteyen Büyükçakıroğlu, "Bu benim hobim, zevkim ben bunları tek tek hurdacılardan, sokakta gezen hurdacılardan, sanayideki hurdacılardan ve Antalya’daki bit pazarından, Isparta’daki salı günleri kurulan bit pazarından, İzmir’de çok büyük bir bit pazarı var oradan, Ankara’daki antika pazarından, İstanbul’daki antika pazarından, Bursa’daki antika pazarlarına giderek bütçemizin el verdiği kadar bunları birer birer bu zamana kadar topladım" dedi.

Kalorifer dairesinde sergiliyor

Selahattin Büyükçakıroğlu, bugüne kadar İskender Mahallesindeki evinin çatısında ve bodrumunda bu eşyaları muhafaza ettiğini belirterek, "Yerimiz olmadığı için bunları sandıklarda, kolilerde, çatıda, bodrumda muhafaza edebildiğimiz kadar muhafaza ettik. Bizim apartmanımız doğalgaza geçtikten sonra kazan sökülüp atılınca kalorifer dairesini kullanmak için komşulara rica ettim, uygun gördüler burayı bana tahsis ettiler. 15-20 gün önce temizletip dizayn ettim, imkanlarım ölçüsünde dolaplar raflar alarak sandıktakileri buraya çıkardım" diye konuştu.

Müzede sergilenmesini istiyor

Herhangi bir maddi beklentisi olmayan Selahattin Büyükçakıroğlu, eşyaların sergilenerek gelecek nesillere aktarılmasını istiyor. Büyükçakıroğlu, "Eşimize dostumuza birer birer bunları göstermeye çalışıyorum, ancak bizim bir maddi beklentimiz olmadığı için bunları satmayı veya bir yere bağışlamayı düşünmüyorum. Fakat bunların Ispartamızın tanıtımı açısından burası bir bodrum, burayı kimse bilmez de gelmez de ancak yakın çevremiz gelirse öyle bunları bir gün yüzüne çıkarıp, daha çok kişilerin görmesini öğrencilerin faydalanmasını Ispartamıza gelen öğrenci aileleri olsun, asker aileleri olsun, Ispartalı hemşehrilerimiz olsun bunları görmelerini istiyorum. Bunu ben şahsi çabamla yapmam mümkün değil tabi, bunu şehrin büyükleri, sivil toplum kuruluşları eğer sesimi duyarsa sayın valimiz, belediye başkanımız yardımcı olurlarsa daha uygun şehir merkezinde bir yerde sergilemeyi Isparta’nın tanıtımında kullanmayı düşünüyorum" ifadelerini kaydetti.

"Gençler bu eserleri görsün"

Gençlerin eşyaları görmesini isteyen Büyükçakıroğlu, "Benim eski gördüğüm her şeye bir merakım var. Buradakiler 50 yıldan tutun da 100 yıla kadar olan malzemeler var burada. Genç nesil bunları bilmiyor, buradaki eşyaların bir çoğunu genç nesil bilmiyor. Genç nesil bunları daha önce büyüklerimizin kullandığını bizim kullandığımızı zor şartlarda yetiştiğimizi öğrensin, şimdiki genç nesil çok rahat, her şey rahat mesela burada bir soba var bu bizim çocukluğumuzun sobası dibinde mangal var sobadan aldığımız közü mangala koyup ısınırdık. Biz eskiden kalorifer, kömür sobası bunlar yoktu bizim zamanımızda genç nesillerimiz bunları öğrenirse bizler de mutlu oluruz” dedi.

Mini müzede 300’ü aşkın eşya bulunduğunu kaydeden Büyükçakıroğlu, eşyaları bir yere bağışlamayı düşünmediğini sözlerine ekledi.