Doğalgaz kullanımında tasarruf önerileri

GAZDAŞ Trakya Bölge Direktörü Tamer Akaslan, doğalgaz kullanımında tasarruf sağlamak için özellikle kışa girerken yapılacaklar listesinin başında binalarda mantolama yapmak, sıcak su ve kalorifer borularının yalıtımını yapmak, pencerede ısı cam kullanmak gibi kendisi küçük gibi görünen ama oluşturdukları tasarruf çok yüksek olan tedbirleri almak gerektiğini bildirdi.

Akaslan, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Trakya'nın soğuk kış aylarında evleri en iyi şekilde ısıtacak yakıt olan doğalgaz, alınacak etkili önlemler ve doğru kullanım alışkanlıklarını birleştiren başarılı bir formül ile cepleri de ısıtacak." değerlendirmesinde bulundu.

Doğalgazın doğru kullanıldığında en çevreci ve ekonomik yakıtlardan biri olduğunu belirterek, işin formülünün verimli kullanımı sağlayacak ipuçlarında olduğunu vurguladı.

Doğalgaz kullanımında tasarruf sağlayacak önerilerde bulunan Akaslan, "Doğalgaz birçok yakıt türüne göre çok daha ucuz bir yakıt ama bunu faturalarda görmek için doğru bir şekilde kullanmak gerekiyor. Özellikle kışa girerken yapılacaklar listesinin başına; binalarda mantolama yapmak; sıcak su ve kalorifer borularının yalıtımını yapmak, pencerede ısı cam kullanmak gibi kendisi küçük gibi görünen ama yarattıkları tasarruf çok yüksek olan tedbirleri almak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ISI YÖNETİMİNİN ÖĞRENEN FATURAYI DÜŞÜNMEZ

Önemli olanın ısı yönetimi olduğunu vurgulayan Akaslan, şunları kaydetti:

"Isı yönetiminin ilk kuralı izolasyondur. Duvar, kapı, pencere izolasyonu ile yakıt harcamaları çok ciddi oranda düşürülebilir. Yapılan hesaplamalara göre 2 derecelik bir ısı düşüşü bile yakıt tüketimini yüzde 10 oranında düşürebiliyor. Bu yüzden ısı yönetimi konusunda tüketicilerimizde bir farkındalık oluşması önemli. Bu evin dış cephesinden başlayıp içerideki cihazlara kadar uzanan bir hassasiyet gerektiriyor. Radyatörlerde ısı ayarlı termostat kullanılması, cihazların bakımının ve baca temizliğinin düzenli olarak yapılması ve binanın ısı yalıtımın yapılması gibi zaten yapılması gereken işleri yaptığımızda doğal gaz faturası otomatikman düşecektir.

Kışa girmeden önce cihaz ve tesisat bakımlarını mutlaka yaptırmak gerekiyor. Eğer bakımsız bir cihaz ve tesisat ile kışa girilirse evi bir derece daha fazla ısıtmak için yüzde 5 daha fazla fatura ödemekle karşı karşıya kalınabilir. O yüzden bir yandan cihaz seçerken öncelikli olarak fiyata değil, verimliliğe odaklanmaya bir yandan da mevcut cihaz ve tesisatsın bakımının yaptırılmış olmasına önem vermek gerekiyor."