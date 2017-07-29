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Doğalgaz borusu patladı

Malatya’da belediye ekiplerince yürütülen altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusunun patlaması sonucu, kısa süreli panik yaşandı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 16:56
Doğalgaz borusu patladı

Edinilen bilgiye göre, Orduzu Mahallesi Recai Kutan Caddesinde belediye ekiplerinin yaptığı altyapı çalışması esnasında doğalgaz borusu patladı. Doğalgaz borusunun patlaması ile gaz sızıntısı başlarken durum itfaiye ve doğalgaz ekiplerine bildirildi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler olası bir patlamaya karşılık çevrede önlem alırken Doğalgaz Acil Yardım ekipleri ise vanayı kapatarak gaz akışını kesti. Patlama esnasında doğalgazın alev almaması olası bir faciayı da önlerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 16:56
  1. Ordu
  2. Malatya
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