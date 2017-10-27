Doğal vitamin deposu: ‘Sarımsak’

Yüzyıllardır besin değerleri ve faydalarıyla bir süper yiyecek olan sarımsağın kilo verdirmeye yardımcı olduğu ortaya çıkarıldı.

Söz konusu kilo vermek olduğunda sarımsak mucize gibi etkilere sahip bir besin maddesi.

İçerisindeki alisin maddesi hem antibakteriyel etki gösteriyor hem de yağ ve kolesterol seviyesini düşürüyor. Kalp hastalıklarından diyabete kadar pek çok konuda vücudun yanında yer alan sarımsağın bu denli etkili olmasında içerisindeki hafif acımsı tadı veren maddeler önemli rol oynuyor.

Günde bir diş sarımsak yemek vücuttaki zararlı yağlardan kurtulmanıza yardımcı oluyor. Ayrıca kötü kolesterolü düşürerek kan damarlarındaki pıhtılaşmaları da önlüyor.

Hastalıklardan uzak sağlıklı bir yaşamın ve ilerleyen yaşa rağmen gençlik dolu enerjinin kaynağı, bol vitamin ve bol hareket. Stres, hava kirliliği, yağlı yiyecek ve sigaranın kanı zehirleyerek damarlarının tıkanmasına yol açtığını belirten bilim adamları, sağlıklı bir yaşam için B, E ve C vitaminleri içeren besinler alınmasını ve bol bol yürüyüş yapılmasını öneriyor. Damarları su borusuna benzeten bilim adamları, kana karışan kolestrol moleküllerinin zamanla damarların daralmasına ve kalp krizi ile biten çeşitli hastalıklara yol açtığını vurguluyor.

İKİ HAFTADAN FAZLA SÜRÜYOR

Yetişkinler, yılda ortalama üç kez soğuk algınlığına yakalanmakta ve bu hastalıkların her biri bir veya iki hafta sürmektedir. Bu soğuk algınlıklarının yüzde 5-20'si gribe dönüşmekte ve bu da hastalık süremizin daha da uzamasına sebep olmaktadır.

Soğuk algınlığı ve grip ile mücadele için test edilmiş bu ipuçları, tüm kışın iyi geçmesine yardımcı olabilir. En yeni araştırmalardan geleneksel yöntemlere kadar hayatımıza katacağımız küçük ipuçlarının bulunduğu bu haftaki köşe yazımın size yol göstereceğini umuyorum.

Kötü kokması sarımsak yemenizi engellemesin: Yemeklerin vazgeçilmez lezzetlerinden olan soğan ve sarımsak için ilaç deposu demek mümkün. Özellikle sarımsağın doğal bir antibiyotik oluşu, vücut direncini artırıp saman nezlesine karşı savunma sağlar. Sarımsak, nefesinizin kötü kokmasına neden olabilir. Ancak bu, sarımsaktan uzak durmanıza neden olmamalıdır. Çünkü sarımsağın, içerisinde bulunan yüksek seviyedeki allicin sayesinde, kan basıncını önemli ölçüde düşürdüğü gösterilmiştir. Ezilmiş sarımsaktaki allicin adlı madde, virüslerle mücadelede yardımcıdır. 12 hafta süren bir İngiliz araştırmasında, günlük 180 mg. allicin takviyesi verilen insanlar, etkisiz ilaç verilenlere göre yüzde 63 daha az soğuk algınlığına yakalanmışlardır. Bir diş sarımsak 5-9 mg. allicin içerir; bu, allicin takviyesine göre az bir miktardır ama iki diş sarımsak bile sizi soğuk algınlığından korumaya yardımcı olacaktır.

Son yıllarda giderek yaygınlaşan "fast food" türü yiyeceklerdeki aşırı yağ oranının sağlık açısından olumsuz etkiler ortaya çıkardığına dikkat çeken bilim adamları, "Yaptığımız araştırmalarda lahana, soya fasulyesi ve kuş konmaz gibi folasid içeren sebzelerin daha çok yenmesi halinde yılda en az 50 bin kişinin kalp krizinden ölmeyeceği ortaya çıktı" diyor.

Bol yürüyüş

Hareketlilik kan dolaşımını düzenler, damarları açar. Gereksiz kaloriler yakılır ve böylece kolestrol düşer. Bunun için her gün en az 20 dakika yürüyün. Haftada 3 - 4 kez yarım saat hafif koşu yapın, mevsimine göre yüzün veya kürek çekin.