Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Doğal gaz tankerinin geçişi sırasında Çanakkale Boğazı kapatıldı

Çanakkale Boğazı, 'Lng Port Harcourt II' adlı doğal gaz tankerinin geçişi sırasında, tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 11:27
Doğal gaz tankerinin geçişi sırasında Çanakkale Boğazı kapatıldı

Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yüklenen sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) Marmara Ereğlisi’ndeki BOTAŞ tesislerine götüren 116 bin 568 grostonluk, 292 metre boyundaki Bermuda bandıralı 'Lng Port Harcourt II' adlı tanker, bugün saat 07.45 sıralarında, Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

Tanker, saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Doğal gaz tankerine Boğaz'dan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-4' ve 'Kurtarma-9' adlı römorkörler eşlik etti. Tankerin geçişi sırasında Boğaz, Marmara'dan Ege Denizi'ne doğru tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.


Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, tankerin Marmara Denizi'ne çıkış yapmasının ardından Boğaz trafiğinin normale döneceğini belirtti.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 11:27
  1. çanakkale boğazı
  2. 'Lng Port Harcourt II'
  3. doğal ztankeri
  4. transit gemi geöişi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütü'nün yeni planı deşifre oldu
    1. Terör örgütü'nün yeni planı deşifre oldu
    2. Kremlin duyurdu: Erdoğan ile Putin...
    3. P–53 kansere direnç maddesi 'Zencefil'de
    4. Bu bal 4 kat daha pahalıya satılıyor!
    5. Erdoğan talimatı verdi! Yüzde 90'ı..
    6. Almanya'da düğüm çözülüyor! Prensipte..
    7. Otopark operasyonu! 8'i polis,16..
    8. FETÖ'nün boş kağıda imza oyunu!
    9. Bakanlık'tan kritik hamle! İsim..
    10. Afrin'de öldürülen teröristlerin..
    11. Bu fotoğraf Afrin'de yaralanan..
    12. Gelecek nesiller Wi-Fi yüzünden yok..
    13. TOKİ'de emekliye ucuz ev hangi..
    14. ABD'den küstah 'OHAL' açıklaması
    15. Fransız bakan aklınca şart koştu:..
    16. Adem Atmaca: 'Gölete şimdiye kadar bir..
    17. AK Parti'den flaş 'milli ittifak'..
    18. '500 km adalet aradı, 5 metrekarede..
    19. 'Ayı Ümit' tezahüratları yapılınca...
    20. Dünyanın en uzun köprüsü! Tam 55..
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
    Pentagon'dan Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye Münbiç'e girerse...
    Pentagon'dan Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye Münbiç'e girerse...
    Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...
    Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...
    Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...
    Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...
    Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!
    Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.02.2018
    ABD'den tehdit: Füzeleri devreye sokarız
    ABD'den tehdit: Füzeleri devreye sokarız
    Kriz kapıda! Rusya nükleer füzeleri öyle bir yere konuşlandırdı ki...
    Kriz kapıda! Rusya nükleer füzeleri öyle bir yere konuşlandırdı ki...