Doğa Parkında kaldırım çalışması

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, “Gölbaşı her geçen gün büyüyen bir ilçemiz. Biz de elimizden geldiğince ilçemiz için çalışıp geliştirmeye ve modernleştirmeye çalışıyoruz.Çalışmalar kapsamında Doğa Parkında vatandaşın ihtiyacına cevap verecek kafeteryayı ihale usulü ile hizmete açacağız. Bu nedenle kafeterya etrafında çevre düzenlemesi yapıyoruz” diye konuştu.