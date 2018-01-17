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Doğa dostu tasarımlarıyla büyüyor

1994 yılından bu yana Tekstil ürünlerinde önemli bir marka haline gelen Cazador Tekstil, büyümeye devam ediyor.

17 Ocak 2018 Çarşamba 12:17
Doğa dostu tasarımlarıyla büyüyor

Ticaret hayatına başladığı1994 yılından bugüne kadar markalaşma yolunda hızla ilerleyen Cazador Tekstil'in Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Görür, geniş kitlelere hitap etmek için farklı ürünler ürettiklerini söyledi.

 Her yıl yüzde 25-30 büyüyor

Türkiye'nin 400 noktasında ürünlerinin satıldığını belirten Görür, her yıl yüzde 25 ile 30 arasında büyüdüklerini belirterek, “2018'de 100 milyon TL civarı ciro hedefimiz var. Önümüzdeki yıllarda hedeflenen bütçemizi yeni projelerle destekleme arzusundayız” dedi.

 Oldukça rahat, doğa dostu giyim tarzı yaratıyoruz

Müşteri profilini 18-50 yaş olarak geniş bir skalada tanımlayan Fatih Görür, kıyafetleri tasarlarken doğadan ilham alan bir tasarım ekibinin olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: Bir sezonda kadın-erkek koleksiyonlarında yaklaşık 600 model ürün için imalat yapıyoruz. Yılda iki sezon var. Bu da yılda 1.200 model ürüne denk geliyor. Tasarımların tamamını biz yapıyoruz. Ürünlerin yüzde 20'si yurt dışına satılıyor. İlk sırada Yunanistan yer alıyor. İsviçre, Özbekistan, Kazakistan, Rusya, Azerbaycan, Sırbistan sırasıyla geliyor. Yaklaşık 10 ülkede de bayiliğimiz var.”

 Yeni iş birliklerine açığız

 Yeni iş birliklerine açık olduğunu dile getiren Fatih Görür, “Yeniliklere açık bir şirketiz. Yurt dışındaki bayi ağımızı yeni partnerler ile genişletebiliriz. Hali hazırda kendi öz kaynaklarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde gündemimizde farklı iş başlıklarını sıraladık. Yurt içi ve yurtdışından gelen talepleri değerlendiriyoruz. Halka açılma planımız var” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 12:17
  1. Cazador Tekstil
  2. Fatih Görür
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