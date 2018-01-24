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Doğa dostu giyimle büyüyor

Ticaret hayatına başladığı1994 yılından bugüne kadar markalaşma yolunda hızla ilerleyen Cazador Tekstil’in Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Görür, geniş kitlelere hitap etmek için farklı ürünler ürettiklerini söyledi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:33
Doğa dostu giyimle büyüyor

HER YIL YÜZDE 25-30 BÜYÜYOR

Türkiye’nin 400 noktasında ürünlerinin satıldığını belirten Görür, her yıl yüzde 25 ile 30 arasında büyüdüklerini belirterek, “2018’de 100 milyon TL civarı ciro hedefimiz var. Önümüzdeki yıllarda hedeflenen bütçemizi yeni projelerle destekleme arzusundayız” dedi.

ÖZGÜN TASARIMLARI İLGİ ÇEKİYOR

Müşteri profilini 18-50 yaş olarak geniş bir skalada tanımlayan Fatih Görür, kıyafetleri tasarlarken doğadan ilham alan bir tasarım ekibinin olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: Bir sezonda kadın-erkek koleksiyonlarında yaklaşık 600 model ürün için imalat yapıyoruz. Yılda iki sezon var. Bu da yılda 1.200 model ürüne denk geliyor. Tasarımların tamamını biz yapıyoruz. Ürünlerin yüzde 20’si yurt dışına satılıyor. İlk sırada Yunanistan yer alıyor. İsviçre, Özbekistan, Kazakistan, Rusya, Azerbaycan, Sırbistan sırasıyla geliyor. Yaklaşık 10 ülkede de bayiliğimiz var.”

"YENİ İŞBİRLİKLERİNE AÇIĞIZ"

Yeni iş birliklerine açık olduğunu dile getiren Fatih Görür, “Yeniliklere açık bir şirketiz. Yurt dışındaki bayi ağımızı yeni partnerler ile genişletebiliriz. Hali hazırda kendi öz kaynaklarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde gündemimizde farklı iş başlıklarını sıraladık. Yurt içi ve yurtdışından gelen talepleri değerlendiriyoruz. Halka açılma planımız var” şeklinde konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 10:33
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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