Doçka ve çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
Bingöl'de bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda doçka, 16 adet EYP, A4 patlayıcı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.07 Ocak 2018 Pazar 21:16
Valilik, Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlendiğini bildirdi. Valilik açıklamasında; "07 Ocak 2018 tarihinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen operasyonda 1 adet Uçaksavar silahı (Doçka), 79 adet Uçaksavar mühimmatı, 16 adet EYP düzeneği, 22 adet elektrikli fünye, 1 kilogram A4 patlayıcı, 7 adet büyük tüp, 3 adet küçük tüp ve bol miktarda yaşam malzemesi ile kıyafet ele geçirilmiştir" denildi.
Güvenlik güçlerinin bölgede halkın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü aktarıldı.