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DNA testi sonucunda belli oldu! Kızılderili grubu keşfedildi

Son buzul çağın sonunda öldüğü anlaşılan küçük bebeğe yapılan DNA testi sonucunda, daha önce hiç duyulmamış bir Kızılderili grubu keşfedildi.

05 Ocak 2018 Cuma 17:59
DNA testi sonucunda belli oldu! Kızılderili grubu keşfedildi

Öldüğünde altı haftalık olan küçük kız bebek, Alaska Fairbanks Üniversitesi'nden bir arkeolog ekibi tarafından bulundu. Kopenhag Üniversitesi GeoGenetik Merkezi'nden Euronews’a konuşan Dr. J. Víctor Moreno-Mayar, Alaska Fairbanks Üniversitesi’nden olan arkeologların Upward Sun River denen bir bölgede son birkaç yıldır Kızılderililerle ilgili bir ipucu bulmak için kazılara ara vermediklerini söyledi.

Mayar, ekibin aynı bölgede daha önce yakılmış bir insan cesedi keşfettiğini belirtti ve "Bu, onların kazmaya devam etmesine sebep olan ve 2013’te yakılmamış kalıntılara ulaşmalarını sağlayan şey" dedi.

1,500 yıllık kalıntılardan biri tatmin etmeyen sonuçlar verse de, küçük kız çocuğunun vücudu araştırmacıların Kızılderililer’in en eski gen haritasına ulaşmasını sağladı.

Kızılderili yerel halk tarafından, "Xach’itee’aanenh t’eede gaay (güneşin doğuşunun kızı)" olarak adlandırılan çocuk, Kuzey Amerika’nın kuzeyindeki en eski topluluk olarak biliniyor.

Bulgular, insanlığın en büyük göçlerinden birini belirginleştirerek, tek bir göç dalgasının 20 bin yıl önce Asya ile Alaska’yı birbirine bağlayan bir kara köprüsü aracılığıyla Yeni Dünya’ya ulaştığı düşüncesini destekledi.

Araştırmacılar, Alaskalı bebeğin genetik ayrıntılarını diğer toplulukların genleriyle karşılaştırarak, önemli olayların kronolojisini tahmin ettiler.

Moreno-Mayar, bir kişinin gen haritasını “bir kitabın katmanları” olarak nitelendirdi. Yeni rapora göre, Asyalı göçmenler Amerika'ya gitmeden önce Bering ya da Asya'da binlerce yıl tecrit ettiklerini savunuyorlar.

Bu, araştırmacıların bugünkü yerli Amerikalıların, Kanada ve Orta ile Güney Amerika'nın yerli halklarının ataları tarihinde önemli olayların zamanlamasını tahmin etmelerini sağlayan bir başarı olarak kabul edildi. Kaynak-Hürriyet Haber

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 17:59
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  2. Alaska Fairbanks Üniversitesi
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  4. Kopenhag Üniversitesi GeoGenetik Merkezi
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