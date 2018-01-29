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Dmitri Kiselyov: Erdoğan'la savaşmak ABD’nin işine gelmez

Rus devlet haber ajansı Rossiya Segodnya Genel Müdürü Kiselyov, ABD'nin Suriye’nin kuzeyinde Türkiye ile savaşa girmek istemediğini söyledi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 22:26
Dmitri Kiselyov: Erdoğan'la savaşmak ABD’nin işine gelmez

Devlet televizyon kanalı Rossiya’da canlı yayında konuşan ünlü Rus gazeteci Kiselyov, Suriye’de siyasi çözüm yollarının aranması gerektiğini kaydetti. Kiselyov, “Fakat Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları ve bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan anlaşmalara rağmen ABD, Suriye’ye iğne batırarak orada ayrı bir devlet oluşturuyor" dedi.

ABD ANINDA KÜRTLERİ SATTI

"Türkiye bu durumda kendi sınırlarında bu tehlikeyi farkederek güvenlik önlemleri almaya çalışırken ABD anında PYD'lileri sattı, ihanet etti. ABD PYD'lilere daha önce yaptığı silah sevkiyatını da kesti. Böylece Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la savaşmak ABD’nin işine gelmediğini ortaya çıkardı” dedi.
 

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 22:26
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  • İkraİkra1 sa önce
    İsterse savassin...biz hic bir millete benzemeyiz....
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