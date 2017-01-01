DKY Sahil’de inşaat çalışmaları başladı

DKY İnşaat, İstanbul’un yaşam kalitesi en yüksek ilçelerinden biri olan Kartal’da lüks ve konforu bir arada sunan DKY Sahil projesinin inşaat ruhsatını alarak hafriyata başladı. 5 bin metrekare alanda yapılacak olan ve 2019’da tamamlanması planlanan DKY Sahil’de yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları ve yüzme havuzu yer alıyor. 240 milyon lira proje bedeli olan DKY Sahil, Anadolu yakasının en prestijli projelerinden biri olacak. Denize 20 metre mesafede yükselen, önü kapanmaz deniz ve adalar manzarasıyla dikkat çeken proje, 128 ile 328 metrekare arasında değişen 138 konuttan oluşuyor.

Buçuk konseptli daireler

Kesintisiz Prens Adaları ve Marmara Denizi manzarasıyla kentin merkezinde sayfiye yeri havasında olan DKY Sahil’de 2+1.5 daireden 4+1.5’e kadar 10 ayrı tipte daire bulunuyor. Yeşil ve mavinin buluştuğu ayrıcalıklı bir semtte yer alan proje, Anadolu Yakası’nın seçkin AVM’lerine, hastanelerine, üniversite ve eğitim kurumlarına komşu. İstanbul’un yeni iş ve yaşam merkezlerinden biri olan Kartal’da hayat bulan bu eşsiz proje, ulusal ve uluslararası firmaların yönetim merkezlerine, bankacılık üslerine, Tuzla Tersanesi ve Kartal Adalet Sarayı’na çok yakın bir lokasyonda bulunuyor. Aile odaklı bir proje olan DKY Sahil, geniş konforlu daireleri, sosyal alanları ve spor merkeziyle göz dolduruyor. Premium bir yaşam standardı sunan projede istendiği zaman açılabilen kayar katlanır camlarla kapatılmış balkonlarla, nefis manzaranın yaz kış yaşanması sağlanıyor.

Leb-i derya projede Sınırlı Sayıda Daire

İstanbul’un en dikkat çeken projelerinin arasında yer alan ‘DKY Sahil’de 60 ay vade farksız veya 120 aya varan yüzde 0.45 vade farkı seçenekleriyle ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. Peşin ödemelerde yüzde 11’e ek yüzde 9 indirim uygulanan projede peşin fiyatına 18 ay DKY finansmanı sağlanan projede, sınırlı sayıda daire sahiplerini bekliyor.