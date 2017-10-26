Dizüstü bilgisayar kullananlar dikkat! Webcam ve mikrofonunuz hacklenmiş olabilir

Geçtiğimiz yıl saldırganlar devasa boyutta bir botnet (hack'lenmiş ve kontrolü ele geçirilmiş bilgisayarlardan oluşan ağ) kullanarak bazı yüksek profilli web sitelerine saldırdılar. Bu siteler arasında Twitter, Spotify ve Netflix bile bulunuyordu. Ancak yeni keşfedilen bir tehdit, bu saldırıyı bile geride bırakacak nitelikte.

Netlab 360 araştırmacıları tarafından yeni fark edilen botnet'in ismi "Reaper". Geçen yılın "Mirai" adlı botnet'inden en önemli farkı daha hızlı bulaşması ve şimdiye dek görülen en büyük botnet olması.

Şimdilik Reaper her hangi bir web sitesi veya bir ağa saldırmak için kulanılmamış gibi görünüyor, ancak virüsün saldırdığı bilgisayarlara bağlı 2 milyondan fazla kayıt cihazını (webcam, mikrofon, DVR) ele geçirmiş olması tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.

En iyi önlem, işletim sistemi ve güvenlik yazılımlarını güncel tutmak olacaktır.