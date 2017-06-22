Dizi oyuncusu kanserli çocuğun son isteğini yerine getirmedi!

Haluk Levent, bir iyilik için çıktığı yolda başına gelen üzücü bir olayı paylaştı.

Sosyal medya hesabından “Size beni üzen bir anımı anlatmak istiyorum” diyerek sözlerine başlayan Levent ünlü bir dizi oyuncusunun kendisini üzen hareketini şu sözlerle anlattı:

Bir ay kadar önce oldu bu olay. 3 yıldır ilgilendiğimiz bir kızımız vardı 9 yaşlarında. O da ilik kanseri ve doktorlar ümidi kesmişti. Ailesi artık gözyaşları içinde kızın her isteğini yerine getirmek istiyordu. Kızları ölüyor! Kızın çok sevdiği bir dizi oyuncusu vardı. Ailesi benden o dizi oyuncusuna ulaşmamı ve Doğum günü için ondan bir video istememi istedi. Ben de hemen olur dedim. Niye olmasın ki? Hemen B.A adında yapımcı arkadaşımı arayıp o dizi oyuncusunun telefonunu istedim. Sağ olsun hemen verdi ve aradım telefona menajeri çıktı. Kendimi tanıttım çok mutlu olduğunu beni devamlı dinlediğini söyledi. Ben de o samimiyetle isteğimi söyledim. Bir kız çocuğunun doğum günü yaklaşıyor ve bu kız ölecek ya… Kıza söz verdim o dizi oyuncusu ona video yollayacak. Rica ettim menajerden…

Menajer “Tamam Haluk Bey ileteceğim” dedi. Aradan günler geçti telefonuma bakmadılar biliyor musunuz. Bakmadılar lan kaçtılar. Küçücük bir video için. Hem araya ben girmişim… Maalesef doğum günü geçti. Kıza palyaço filan götürdük unutturmak istedik dizi oyuncusunu. Ama sordu. Ben de “o Amerika’da ulaşamadık” dedim. Kızın gözleri doldu. O günden 2 hafta sonra kızı kaybettik. O şimdi melek oldu. Şu üç günlük dünyada popçu olsan Rock’çı olsan artist olsan ne yazar adam olamadıktan sonra. Hepimiz adam olmaya çalışalım ben de sen de! Bunu hiç yazmak istemezdim. Ama yakınını kaybeden arkadaşımızın bize serzenişinden sonra yazmaya karar verdim. Sizi üzdüysem özür dilerim.

"Bize yakışmaz"

Haluk Levent’in bu paylaşımının ardından bazı takipçileri o dizi oyuncusunun adını ifşa etmesini istedi ancak Levent bu isteklere, “İfşa edecek adam mıyım ben? Olayı bir tek eski gazeteci şimdi ise yapımcı arkadaşım B.A biliyor o da kimseye söylemez zaten. Yakışmaz bize” şeklinde bir yanıt verdi.