Dizi oyuncuları şokta! Endemol iflasını istedi...

Hollandalı Endemol'ün Türkiye organizasyonu ile ilgili yeni gelişme... Endemol Shine Türkiye'nin iflas başvurusunda bulunduğu duyuruldu.

Endemol Shine Türkiye 7 Haziran günü Dayan Yüreğim isimli dizinin oyuncuları ve set ekibinin eylemi ile gündeme gelmişti. Aralarında, Ege Aydan, Ece Uslu'nun da bulunduğu bir grup, yapımcı şirketi, paralarını alamadıkları için protesto etmişti.

Aynı gün, Beykoz'da çekimler için kullanılan köşkün kirası ödenmediği için Endemol Medya Prodüksiyon Tic. Limited şirketine karşı bir haciz işleminin yapıldığı anlaşılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde de alacaklarını tahsil edemedikleri için başta Erkan Petekkaya olmak üzere birçok oyuncu ve set çalışanı Endemol'ün Türkiye ofisi önünde eylem yapmıştı.

Bu gelişmeler yaşanırken Endemol'den yapılan açıklamada Türkiye organizasyonunun borçlarının en kısa sürede ödeneceği söylenmişti.

Açıklamada ise iflas başvurusunun 4 Temmuz günü yapıldığı bildirildi.

İşte, o açıklama:

9 YILDIR TÜRKİYE'DE FAALİYETTE

Türkiye'de ise Şubat 2008'de kurduğu Endemol Medya ile faaliyet gösteriyor. 19 milyon 850 bin TL sermayesi olan şirketin hissedarları ise Endemol Shine Group B.V ve Endemol Shine Opco Holding BV. Endemol Medya'nın yapımları arasında Canlı Para, Benzemez Kimse Sana, Var Mısın Yok Musun, Eyvah Düşüyorum, Big Brother Türkiye gibi yarışma programlarının yanı sıra, Paramparça ve Kördüğüm gibi dizi film projeleri yer aldı.