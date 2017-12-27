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Diz çöktürüp saçından tutarak defalarca tokat attı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir lisede kadın öğretmenin öğrenciye sınıfta şiddet uygulaması diğer bir öğrenci tarafından saniye saniye görüntülendi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 09:38
Diz çöktürüp saçından tutarak defalarca tokat attı

İddiaya göre,Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde sınıf öğretmeni olan ve biyoloji ile sağlık derslerine giren kadın öğretmen S.K., dersini dinlemeyen 9. sınıf öğrencisi M.Ö.'yü aynı okulda başka bir sınıfa aldırdı. 1 hafta önce 9/B sınıfında derse giren S.K., sınıfında M.Ö.'yü görünce sinirlendi. Öğrenciyi yazı tahtasının önüne çekerek diz çöktüren öğretmen, "Sen neden benim sözümü dinlemiyorsun" diyerek ona peş peşe tokat atmaya başladı.

Hırsını alamayan öğretmen bu kez ayağa kalktı. Öğrencinin saçından tutarak bir yere kaçmasını önledi. Savunmasız kalan öğrenci yediği dayakla kaldı. Ancak M.Y. isimli bir öğrenci bu ana kayıtsız kalmadı. Hemen cep telefonuna sarıldı. Öğretmeni arkadaşını döverken bu anları kaydetti. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kadın öğretmen S.K. hakkında soruşturma başlatıldı.Kaynak-milliyet

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 09:38
  1. Samsun
  2. 9. sınıf öğrencisi
  3. sınıf öğretmeni
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  5. dayak
  6. sınıf
  • MaraşlıMaraşlı1 sa önce
    Allah cc öğretmenlere sabır versin , öyle yaramaz öğrenciler varki , çocukluğumdan biliyorum. Ne yapsınlar iki tane yapıştırıyor. Kormayın iki tokat yemekle çocuğunuzun canı çıkmaz. Eline sağlık öğretmenin iyi yapmış , aileleri tarafından şımartalan çocuklarla öğretmenler baş edemez oldu. Çocuğun fabrika ayarlarını boz sonra gönder okula düzeltin, yok canım senin uğraşamadığın çocuğunla okulda hocalar cebelleşsin. Allah cc yardımcıları olsun.

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