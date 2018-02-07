Diyetisyenler öneriyor: Çocuklarda obeziteyi azaltmanın 5 yolu

Sadece ileri yaşlarda değil, çok küçük yaşlardan itibaren görülmektedir ve enerji metabolizması bozukluğu olarak sayılmaktadır.

Yetişkinlerde görülen obezitenin büyük çoğunluğunun temeli, çocukluk çağlarına dayanmaktadır.Dünya genelinde obezite eğilimi özellikle çocuklar ve adölesanlarda alarm verici düzeyde olduğunu belirten Diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel; “Günümüzde çocukluk çağı obezitesindeki yıllık artış giderek büyümektedir ve obezite prevalansının 1970’lerdeki değerlerden 10 kat fazla olduğu bildirilmektedir” dedi.

Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010 verilerine göre ülkemizde 0-5 yaş arasındaki obezite sıklığı %8.5; fazla kilolu ve şişman sıklığı ise %26.4’tür. 6-18 yaş aralığındaki obezite sıklığı %8.2; fazla kilolu ve şişman sıklığı ise %22.5 olarak belirlenmiştir.

Kalıtım, cinsiyet, haraketsiz yaşam biçimi ve fiziksel aktivitenin azlığı gibi genetik ve çevresel birçok faktör obeziten sorumludur. Diyetisyen Cansu Temel, özellikle beslenme alışkanlığının hazır yiyecek türüne kayması; besin içeriğinin yetersiz olduğu tuzlu ve şekerli besinler; pizza, hamburger, patates kızartması gibi fast-food yiyeceklerin fazla tüketilmesi obezite gelişiminde en fazla etkili olan etmenler olduğunu söyledi.

Günümüzde şehir yaşamının artmış olması ve çalışan ebeveyn sayısındaki artış nedeniyle daha fazla hazır gıda tüketimine kayılmış ve obeziteye zemin hazırlayan,besinlerde kullanılan endüstriyel maddeler öğünlerde daha fazla yer almaya başlamıştır. Bu konuda reklamların etkisi, hazır yiyecek ürünlerinin daha kolay ulaşılabilirliği ve daha ucuz olmasının da katkısı büyüktür.

Yapılan çalışmalarda ailelerin bu konularda yeterli bilince sahip olmadığı görülmektedir. Çocukluk çağı obezitesinin ileride erişkin obezitesi olarak devam etmesi komplikasyonlara bağlı hastalık ve ölüm oranlarında artışa neden olabilir. Aynı zamanda hipertansiyon, koroner kalp hastalıkları ve diyabet gibi birçok kronik hastalık açısından yetişkinler kadar;obez çocuklar da önemli derecede risk altında olurlar.

Çocuğun obez olduğu nasıl anlaşılır?

Çocuklarda obezite bebeklik dönemlerinden itibaren anlaşılabilir ve önlem alınabilir. Ebeveynlerin bilinçli olması ve düzenli olarak çocuklarının boy-kilo kontrollerini yapmaları obezitenin erken yaşlarda önlenmesinde etkili olur. Çocuklarda 1 yaşına kadar her ay boy ve kilo değerleri ölçülmelidir. 4 yaşına kadar bu ölçümler 3 ay aralıklar ile; 4 yaşından sonra ise 6 ay aralıklar ile yapılabilir. Daha sonra çocuğun cinsiyeti ve yaşına göre persentil tablosundan ortalama boy ve kilo değerlerine bakılarak obezite durumu hakkında bilgi edinilebilir.

Çocuklarda Obeziteyi Azaltmak için En Önemli 5 Yol:

Diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel ve Diyetisyen Cansu Temel çocuklarımızın sağlıklı beslenme alışkanlıklara kavuşması ve sağlıklı bir bedene ulaşmada aşağıdakileri önermektedir. Ayrıca, aysetugbasengel.com web sitesinden de çeşitli kaynaklara ulaşabilirsiniz.