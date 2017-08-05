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Diyarbekirspor’da teknik heyet imza attı

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Diyarbekirspor’da teknik direktörlük görevine getirilen Bayram Toysal yönetimindeki teknik kadro, Afyon’da gerçekleşen yeni sezonhazırlık kampında düzenlenen törenle resmi sözleşmeye imza attı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 23:03
Diyarbekirspor’da teknik heyet imza attı

Diyarbekirspor’un yeni yöneticileri ve genel menajerinin de yer aldığı imza töreninde Diyarbekirspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, kendisini yeşil kırmızılı yapan sözleşmeyi imzaladı. Toysal, imza töreninde sonra yaptığı açıklamada, Diyarbekirsporlu olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Toysal, "Bize bu görevi layık gören Diyarbekirspor yönetim kuruluna çok teşekkür ediyoruz. Çok iyi çalışıp Diyarbekirspor’u 2. Lig’e çıkarmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Şahsım ve ekibim adına, Diyarbekirspor camiasından, büyük taraftarından şampiyonluk hedefimize hep birlikte bir bütün olarakbu yıl bu sevinci 2.5 milyon bu kente veDiyarbekirspor’a gönül vermiş herkese şampiyonluk yaşatmak istiyoruz’’ dedi.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 23:03
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