Diyarbakırlılar müstehcen içerikli reklam afişleri istemiyor

Müstehcen içerikli afişlerin, reklam panoları ve billboardlara asılmasından rahatsızlık duyan Diyarbakırlılar, peygamberler ve sahabeler şehri olarak nitelendirilen bir kentte böylesi bir durumun kabul edilmez olduğunu belirterek tepkilerini dile getirdiler.

Valilik ve belediyenin müstehcen içerikli reklam afişlerine izin vermemesi gerektiğini belirten Diyarbakırlılar, kentin manevi bir mirası olduğunu, bu tür davranışlar nedeniyle kentin zarar gördüğünü dile getirdiler.

Son günlerde artan bombalı saldırılar, Türkiye’nin birçok iline giden cenazeler büyük acılara neden olurken, bir ‘eğlence kulübü’nün reklam afişlerinin kendin yüzlerce noktasına asılmasına tepki gösteren Diyarbakırlılardan Ramazan Alman, “İnsanların çoğu sorumsuz bir şekilde hareket ediyor. Yaptığımız hal ve hareketler normal değildir. Birbirimizi sevmiyoruz. Küçücük kızlara konser verdiriyorlar, bunun da reklamını yarı çıplak yapıyorlar. Dinimizce bu doğru değildir.” diye ifade etti.

Diyarbakır’da çocukları ve gençleri olumsuz yönde etkileyecek reklam afişlerinin şehrin caddelerinde sergilenmemesi gerektiğini dile getiren Ahmet T, “Bu tür ahlaksız şeyler üzerinden konuşmak dahi istemiyorum. Bunlar hoş şeyler değil.” dedi.

“Kentimizde bu tür şeyler istemiyoruz”

Herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirten Çerkez Genç, “Bugün her şey yolunda ve yerinde olsaydı, çocuklarımıza sahip çıksaydık, belki bir düzelme olurdu. Ancak bir kere her şey yoldan sapmış. Allah bizi doğru yola iletsin. Kentimizde bu tür şeyler istemiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Namuslu temiz dürüst bir toplum istiyorum”

Genç, “Dinimizde bu tür şeyler güzel karşılanmıyor, uygun değil. Bizler Hz. Peygamber efendimizin ümmetiyiz ama bu tür ahlaksızlıklara karşı duramıyoruz, gücümüz yetmiyor, aciziz. Ailemizi zor ayakta tutuyoruz. Bugün benim oğlum yoldan çıkarsa siz derseniz ki ‘bana ne’ yarın sizin oğlunuz yoldan çıktığında ben dersem ‘bana ne’ toplumun hali nasıl olur. Ben isterim ki namuslu, şerefli, iffetli bir toplum olalım. Ancak devlet istemezse sadece ben istersem ne çıkar. Biz Müslümanlar dinimizden haberdar olmalıyız. Ben Müslüman birey olarak namuslu, temiz, dürüst bir toplum istiyorum. Bugün toplum çok bozulmuş, halimiz içleri acısı bir hal almış.” diye konuştu.

“Müslüman toplumda ahlaki olmayan reklam ve afişler kabullenemez”

Topluma ahlaki yozlaşmaya neden olacak reklam afişlerinin özellikle gençleri olumsuz yönde etkilediğine dikkat çeken Ozan Öz, “Müslüman toplumda ahlaki olmayan reklam ve afişler kabul edilemez. Bu tür kötü reklamlar ile gençlerin bakış açısı değiştirilmek isteniyor. Böylesi gayri ahlaki reklamları bilinçli olarak yayanları kınıyoruz. Peygamberler ve sahabeler şehrine zaten böyle reklamlar yakışmaz. Dinen de uygun değil. Tabi yetkililerin de bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Herkesin annesi var, bacısı var. Belediye ve valilik ahlaki olmayan reklamlara engel olmalıdır.” dedi.

Ahlaki olmayan reklamların paylaşılmaması gerektiğini belirten Abdullah Demir isimli Diyarbakırlı ise “Toplum içinde bu tür afişler uygun olamaz. Çoluk çocuk geçiyor buralardan.” derken, söz konusu afişlerinin asılmasını rezalet olarak değerlendiren Ali Atlı da “Bu reklamlar hem ahlaki değildir hem de görüntü kirliliği yapıyor.” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır’ın geçmişten gelen tarihi, kültürel ve manevi bir dokusu olduğunu ifade eden Atlı, “Diyarbakır, Doğu ve Güneydoğu’nun en önemli şehridir. Böyle bir şehirde gençlerin ahlakını bozmaya çalışıyorlar. Kesinlikle ben bunlara karşıyım. Barlara, eğlence merkezlerine karşıyım. Bunlardansa kişisel gelişimde faydalı olacak reklam ve afişler olmasını tercih ederim.” diye konuştu.

“Yetkililer demek ki böyle istiyor”

Başka bir Diyarbakırlı Reşat Erol da “Eğer Müslüman’ım diyebiliyorsak, bunların doğru olmadığını da kabul etmeliyiz. Bu tür şeyler gençlerimize olumsuz etki yapar. Aslında suç bizim, kabul etmemeliyiz. Ancak ses etmiyoruz, ses etmeyince isteyen istediğini yapıyor. Yetkililer, isterse müdahale eder. Yetkililer demek ki böyle istiyor, bunlar da böyle yapıyor.” dedi.

“bu reklam ne Diyarbakır’a ne de başka bir şehre uygundur”

Müstehcen içerikli reklamların bilinçli olarak yapıldığına dikkat çeken Ahmet Aslan, “Bu tür reklamların ne dinimizde ne de kültürümüzde yeri vardır. Bu bilinçli yapılan bir olaydır ve hemen kaldırılması gerekmektedir. Belediyenin bir an önce bunları kaldırılması gerekiyor. Çünkü bu reklam ne Diyarbakır’a ne de başka bir şehre uygundur.” şeklinde konuştu.

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